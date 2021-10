Vous pouvez maintenant obtenir Sloan chez Aldi

LA PUBLICITÉ

A partir du 15 septembre les rayons de Aldi Ils ont un nouveau produit essentiel pour ceux qui pratiquent des sports de haute intensité, comme la boxe ou le powerbuilding. Sloan est défini comme le crème la plus forte du monde et cette force vient d’ingrédients comme Capsicine, qui est extrait des piments forts, et qui est capable de apaiser efficacement les zones d’application après un dur combat.

Beaucoup le reconnaîtront sûrement instantanément : l’image de ce type moustachu qui ornait un bocal en verre qui ne manquait jamais sur l’étagère de la salle de bain de nos grands-parents. Derrière ce personnage emblématique se cache le liniment sloan, un produit qui pendant des années était connu sous le nom de « antidouleur » et que le groupe pharmaceutique a sauvé l’année dernière après une période d’arrêt du marché espagnol.

Le secret des grands-parents et des sportifs

Au cours du 20e siècle, ce produit était un indispensable dans les pharmacies des maisons, mais aussi dans terrains de sport. La formule puissante de Sloan Liniment, à base de huiles essentielles naturelles, détendre les muscles rapidement après un effort excessif.

Il s’applique facilement grâce à un massage et c’est valable pour presque tout. Exemples? Préparation aux combats et entraînements les plus exigeants, récupération après une activité sportive intense, jambes et pieds fatigués… En outre, absorbe en quelques secondes sans laisser de tache, il vous permet donc de rejoindre le ring sans perdre de temps.

Formule améliorée

L’essence de Sloan Cela n’a pas changé, et si vous vous demandez si cela sent toujours comme toujours, la réponse est oui. Vous pouvez ouvrir un pot de Sloan et laisser votre arôme fort et caractéristique vous transporter dans votre enfance.

Sa formule a changé et s’est adaptée aux avancées de notre temps. Les Arnica montana est l’un de ses composés les plus pertinents, car, appliqué par voie topique détend, favorise la circulation sanguine dans la zone touchée, aide à la récupération musculaire et à la régénération des tissus.

L’arnica s’associe efficacement à d’autres huiles essentielles, parmi lesquelles la Capsaïcine, un ingrédient capable de apaiser en profondeur les zones d’application.

Dans Aldi sera disponible:

Sloan Original: C’est une crème de effet de chaleur qui, appliqué avant d’enfiler les gants sur les articulations, les poignets et les genoux, préparer pour une activité intense en évitant les blessures et en améliorant les performances ; aussi calmer et se détendre après un surmenage.

Sloan ultra gel: c’est une crème effet froid Quoi calme et confort. Tonifie et est idéal pour relâcher les tensions accumulées.

Points de vente

En plus d’Aldi, vous pouvez acheter Sloan sur leur site Web et via Amazon.