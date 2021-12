Vous pouvez maintenant obtenir vos statistiques officielles sur le commutateur « Année en revue »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il semble que beaucoup de choses de «fin d’année» se produisent un peu plus tôt, et Nintendo s’y associe en lançant son site Web plutôt soigné «Year in Review».

Si vous accédez à la page officielle tout en étant connecté à votre compte Nintendo, cela résume votre activité de jeu et la décompose en toutes sortes de statistiques. Vous pouvez voir combien de jeux vous avez joués, combien étaient « nouveaux », et bien sûr vos jeux les plus joués en termes d’heures. Vous obtenez également un pourcentage montrant votre répartition dock/portable, par exemple.

Il y a quelques détails intéressants; le « mois le plus chargé » de ce scribe était octobre, pour des raisons évidentes.

Assurez-vous de le vérifier et de partager certaines de vos statistiques dans les commentaires!