Vous pouvez maintenant ouvrir vos documents Word et PowerPoint directement dans le navigateur Edge | La technologie

Grâce à Office Viewer, vous pouvez ouvrir directement vos fichiers Word, PowerPoint et Excel dans le navigateur Edge sur Windows 10 et Mac.

L’un des programmes essentiels si nous utilisons notre ordinateur portable pour la productivité est Microsoft Office, avec toutes ces applications Word, PowerPoint ou Excel que nous utilisons tant dans notre vie quotidienne à la fois pour les études et au travail, et qui ont maintenant une intégration dans le navigateur Edge. pour Windows 10 et Mac.

Il y a quelques heures, la version 92 de Microsoft Edge a commencé à être implémentée pour les initiés du canal de développement, avec plusieurs fonctions tels que l’intégration d’Office Viewer et de Windows Search dans le navigateur, et nous expliquons comment chacun d’eux fonctionne.

L’implémentation de cette “visionneuse Office” est très intéressante puisqu’elle nous permettrait d’ouvrir tous nos documents Office tels que Word, Excel ou PowerPoint directement dans le navigateur Edge. Pour le moment, cette fonction est au stade initial et est compatible avec la version Edge pour Windows 10 et Mac, confirme Windowslatest.

Si vous êtes un initié dans Edge, vous pouvez activer la fonction Office Viewer en ouvrant les paramètres, en accédant aux options de téléchargement et en activant l’option «afficher rapidement les fichiers Office sur le Web avec Office Viewer».

Une fois activé, vous pourrez afficher les fichiers Office dans Edge au lieu d’avoir à les télécharger. Cela éliminerait l’étape consistant à télécharger les fichiers, puis à les ouvrir dans leurs applications respectives à partir de l’équation.

Une autre caractéristique est l’intégration Edge dans la recherche Windows, bien que pour le moment cela ne fonctionne pas dans la version d’essai.

Lorsqu’il est déployé et activé, Windows Search récupère les informations d’Edge. De cette façon, lorsque nous effectuons une recherche dans la recherche Windows, notre historique de navigation, les onglets récents et les signets Edge apparaîtront également si le terme de recherche correspond.

Pour le moment, cette fonctionnalité ne peut pas être testée, mais une fois activée, il vous suffit d’ouvrir le navigateur Edge, d’aller dans les paramètres et de l’activer dans les profils. Si vous considérez que cet ajout peut affecter votre vie privée, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez le désactiver à tout moment.