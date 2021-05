Vous pouvez maintenant pré-commander la nouvelle Apple TV 4K et la nouvelle télécommande Siri

Vous pouvez maintenant commander la nouvelle Apple TV 4K (179 $ pour 32 Go, 199 $ pour 64 Go) et la nouvelle télécommande Siri (59 $) sur l’Apple Store. Nous prévoyons les premières livraisons le 21 mai.

La nouvelle Apple TV présente des performances améliorées, alimentées par la puce A12 Bionic. En plus d’être généralement plus rapide pour exécuter tvOS, Apple dit spécifiquement que cette boîte sera capable de lire / diffuser du contenu 4K HDR à une “ fréquence d’images élevée ” de 60 FPS. Cependant, la plus grande mise à jour de ce cycle est la nouvelle télécommande, qui est livrée avec tous les nouveaux achats Apple TV …

L’ancienne télécommande Siri était en aluminium et en verre avec un pavé tactile carré et quatre boutons faciaux. Les utilisateurs se sont plaints qu’il était difficile à utiliser, facile à casser et enclin à se perdre.

La nouvelle génération de Siri Remote vise à répondre à toutes ces plaintes. Il est plus grand et plus gros, plus proche des télécommandes de télévision standard en taille et en épaisseur, ce qui devrait le rendre plus difficile à égarer. La durabilité est améliorée car la télécommande est construite en utilisant une conception entièrement en aluminium; pas de verre.

En termes d’entrée, la télécommande Siri dispose d’un D-Pad circulaire en haut, officiellement appelé le «clickpad». Les utilisateurs peuvent naviguer vers le haut / bas / gauche / droite en appuyant sur des boutons physiques.

De plus, le pavé tactile est également sensible au toucher, vous pouvez donc effectuer des gestes de balayage pour parcourir rapidement une liste d’éléments à l’écran, en conservant le plus grand avantage de l’entrée du trackpad de la télécommande Siri Remote précédente. Vous pouvez également faire passer votre doigt autour de l’extérieur du pavé tactile dans un mouvement circulaire pour parcourir la vidéo en cours de lecture et d’autres contenus, en rappelant la molette de l’iPod.

La télécommande dispose désormais de boutons dédiés pour la mise en sourdine du volume et l’alimentation pour allumer / éteindre rapidement l’Apple TV et le téléviseur lui-même à l’aide de HDMI-CEC. Le bouton Siri pour la saisie vocale a été déplacé sur le côté de l’unité, ce qui le rend plus familier pour les utilisateurs d’iPhone qui sont déjà formés pour activer Siri en appuyant longuement sur le bouton latéral.

Une régression mineure: la nouvelle télécommande manque d’accéléromètre ou de gyroscope. Cela signifie que les utilisateurs devront utiliser un contrôleur séparé pour la plupart des jeux Apple TV. Les utilisateurs peuvent associer des contrôleurs MFi, des contrôleurs Xbox ou PlayStation compatibles à l’Apple TV.

La nouvelle Apple TV et Siri Remote peuvent être commandées dès aujourd’hui. Apple promet que les premières livraisons arriveront dans la seconde quinzaine de mai.

