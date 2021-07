Vous pouvez maintenant pré-commander Sonic Colors: Ultimate On The Switch eShop

Mettre à jour [Sun 25th Jul, 2021 17:00 BST]: Avec les précommandes de la version numérique de Couleurs sonores : ultimes en ligne, nous avons également découvert la taille du fichier. Bon type de.

Selon le site Web de Nintendo, cela prendra 6,9 Go d’espace libre sur votre système. Et sur les pages eShop des États-Unis et du Royaume-Uni, il est indiqué que 7,2 Go d’espace libre sont requis. Assurez-vous donc que vous disposez d’environ 7 Go d’espace libre.

Article original [Sat 24th Jul, 2021 07:05 BST]: Précommandes pour la prochaine version Couleurs sonores : ultimes sont désormais disponibles sur le Nintendo Switch eShop.

La version numérique standard vous coûtera 39,99 $/34,99 £ et est livrée avec un certain nombre d’articles bonus, notamment un « Sonic Movie Boost » et des icônes de lecteur exclusives. Si vous optez pour la version Digital Deluxe pour 44,99 $ / 39,99 £, vous obtiendrez le jeu, des packs DLC de musique et de cosmétiques, des objets bonus ainsi qu’un accès anticipé.

Attention, tout le monde ! Les précommandes de Sonic Colors : Ultimate sont désormais disponibles sur la Nintendo Switch ! pic.twitter.com/b6RzCqB4RA— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 23 juillet 2021

Les précommandes pour la version physique du jeu sont également en ligne depuis un certain temps déjà. Cela comprend un pack anniversaire spécial 30e anniversaire, limité au Japon.

Allez-vous récupérer une copie physique ou numérique de ce jeu lorsqu’il arrivera sur Switch en septembre ? Dites-nous ci-dessous.