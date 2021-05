Vous pouvez maintenant retirer en Bitcoin (BTC) – Revolut dit aux clients britanniques

Les clients Revolut basés au Royaume-Uni ont quelque chose d’excitant à espérer, car la principale application financière a récemment autorisé des retraits Bitcoin allant jusqu’à 1000 £.

Le nouveau service permettra aux clients Revolut au Royaume-Uni de transférer le Bitcoin (BTC) acheté sur la plate-forme vers leur portefeuille ou ailleurs.

Cependant, la fonctionnalité est limitée aux clients qui se sont abonnés aux services Metal de la plate-forme pour 12,99 £ par mois.

Cela vient après que Robinhood a activé ces services sur sa plate-forme plus tôt cette année. Les clients ont fait connaître leurs plaintes à leurs plateformes respectives pour leur permettre de contrôler leurs avoirs en crypto-monnaies et de les retirer quand ils le souhaitent. Maintenant, il semble que Robinhood, Revolut et d’autres répondent aux demandes de leurs clients.

Le responsable de la crypto-monnaie de Revolut, Ed Cooper, a commenté le nouveau service, affirmant que des milliers de clients en bénéficieraient.

Il a déclaré que la société comptait environ 80000 clients Metal au Royaume-Uni, dont 40000 ont des investissements en crypto-monnaie.

D’autres régions qui en bénéficieront à l’avenir

Le service viendra quatre ans après que Revolut a commencé à offrir des services de crypto-monnaie à ses clients sur la plate-forme.

La société a commencé par permettre le trading de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC) en 2017. Jusqu’à présent, les clients ne pouvaient retirer leurs avoirs en crypto-monnaie qu’en tant que monnaie fiduciaire.

Revolut dit qu’il n’offre le service de retrait Bitcoin au Royaume-Uni que pour l’instant, mais qu’il sera déployé aux États-Unis, en Australie et dans d’autres pays où il a établi une présence.

Les clients peuvent ajouter trois adresses externes

Pour commencer, les clients Revolut au Royaume-Uni peuvent ajouter trois adresses cryptographiques externes pour leurs retraits. Cependant, il y a une limitation au service car pour le moment, seuls les retraits entre 500 £ et 1000 £ sont autorisés.

Le fondateur et PDG de Revolut, Nik Storonsky, a déclaré que le nouveau service était une réponse aux demandes des clients.

“Les retraits de crypto-monnaie ont été une fonctionnalité très demandée au sein de la communauté de crypto Revolut”, a-t-il déclaré, ajoutant que la plate-forme est ravie de donner aux utilisateurs ce qu’ils veulent.