Vous pouvez maintenant, techniquement, construire votre propre iPhone USB-C

L’étudiant en génie robotique Ken Pillonel a épaté Internet le mois dernier avec un hack sauvage qui a réussi à mettre un port USB-C fonctionnel à l’intérieur d’un iPhone X pour un iPhone USB-C entièrement fonctionnel. Et maintenant, Pillonel a publié une vidéo beaucoup plus détaillée montrant comment il a réussi à réussir le piratage, ainsi qu’un référentiel Github avec des détails techniques, des instructions CNC et des informations sur le PCB personnalisé qu’il a conçu pour quiconque est assez courageux pour essayer et mettre en place un hack similaire.

La vidéo de 13 minutes montre les détails du mod de Pillonel, qui est simple en théorie : combiner une connexion Lightning vers USB-C dans une chaîne pour imiter un port USB-C approprié.

La vidéo montre pratiquement tout le processus de développement. C’est tout un voyage, allant de prototypes de preuve de concept, à l’ingénierie inverse du connecteur Lightning (et éventuellement à l’ingénierie inverse d’un faux connecteur Lightning), à la commande d’une carte circulaire flexible personnalisée et à l’usinage du boîtier de l’iPhone pour s’adapter au connecteur USB-C physiquement plus grand .

La vidéo montre également à quel point il était difficile d’installer les circuits supplémentaires, la carte se pliant des deux côtés du matériel Taptic Engine d’Apple pour insérer tous les composants nécessaires.

Pillonel vend également aux enchères son prototype original sur eBay, où les enchères ont déjà atteint 3 400 $ au moment de la publication de cet article, pour tous ceux qui ont les poches profondes et qui sont intéressés par leur propre iPhone USB-C. Pillonel note que quiconque achète le téléphone ne doit pas le restaurer, le mettre à jour ou l’effacer, l’ouvrir ou « l’utiliser comme votre téléphone quotidien ».

Enfin, Pillonel a rendu l’ensemble du projet open source afin que d’autres puissent s’appuyer sur son travail existant, qu’il s’agisse de créer davantage de modèles d’iPhone X USB-C personnalisés ou de porter la conception sur d’autres iPhones (bien que la conception complète du PCB ne être affiché jusqu’à la fin de l’enchère). Il note également qu’il prévoit de continuer à développer la conception, avec des objectifs d’amélioration de la charge rapide, de l’étanchéité et même de l’activation des accessoires USB-C.