Vous pouvez maintenant télécharger la version bêta de Windows 11, et il existe des différences par rapport à la version filtrée | La technologie

Windows 11 est là. Du moins dans sa version preview. C’est ce que propose la première version publique de Windows 11.

Ongle Version bêta de Windows 11 Elle a fuité il y a quelques semaines, provoquant une grande colère chez Microsoft, qui a même dénoncé les sites internet qui expliquaient comment installer cette fuite non officielle. Enfin, nous avons déjà la bonne version.

La société de Satya Nadella a affirmé qu’il s’agissait d’une ancienne version qui ne reflétait pas le développement actuel, et nous aurons maintenant l’occasion de la vérifier. La version bêta de Windows 11 peut maintenant être téléchargée, au moins les utilisateurs se sont inscrits au programme Insider, bien que tout le monde puisse s’inscrire.

Il s’agit de Windows 11 Insider Preview Build 22000.51, qui comprend la plupart des fonctionnalités introduites il y a quelques jours (pas toutes), ainsi que de nouvelles qui n’étaient pas dans la version divulguée. On va le voir.

La première Aperçu public officiel de Windows 11 inclut les fonctionnalités déjà vues dans la version piratée : nouvelle barre des tâches simplifiée, nouveau menu Démarrer, fenêtres aux bords arrondis, widgets, thèmes d’écran, le nouveau Windows Store, etc. Vous pouvez voir d’autres fonctionnalités dans cette actualité.

Parmi les nouveautés de cet aperçu figurent : une barre de commandes dans l’explorateur de fichiers, ce qui simplifie les tâches de navigation.

Cependant, vous n’allez pas trouver deux fonctionnalités très recherchées qui ont été présentées dans la présentation de Windows 11 : Intégration de Microsoft Teams dans le système et Prise en charge des applications Android. Microsoft les teste toujours et ils ne sont pas prêts pour une évaluation publique.

Dans l’aperçu, vous pouvez essayer nouvelles fonctions multitâches, ce qui facilite l’ouverture et l’utilisation de plusieurs applications en même temps.

Il y a aussi nouvelles fonctions du clavier tactile, et des améliorations de support matériel, telles que le taux de rafraîchissement variable sur les moniteurs et ordinateurs portables qui le prennent en charge, et la connexion WiFi 6E.

Windows 11 Il vient avec une grande controverse, en exigeant que les ordinateurs aient une puce TPM pour l’utiliser. La liste des CPU compatibles avec Windows 11 est étonnamment courte…

Pour tester ça Windows 11 bêta Vous devez être inscrit au programme Windows Insider. Une fois cela fait, vous recevrez l’aperçu de Windows 11 en tant que mise à jour facultative de Windows 10.

Pour le moment, une version autonome n’est pas annoncée. La version finale de Windows 11 pour tous les utilisateurs devrait être disponible en octobre.