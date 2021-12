Vous pouvez maintenant télécharger The Matrix Awaken, la démo technique d’Unreal 5 qui vous met au défi de découvrir si Keanu Reeves est réel ou un CGI | Jeux

Le moment où un personnage de jeu vidéo ne se distingue pas de la réalité se rapproche de plus en plus. Il en reste encore un peu… ou peut-être pas ?

Le film The Matrix Resurrections, le quatrième volet de la série, s’ouvre le 22 décembre et Warner mène l’une des campagnes publicitaires les plus puissantes de l’année.

En plus des bandes-annonces télévisées et des publicités habituelles, Warner s’est associé à Epic Games pour créer une démo technique du moteur Unreal 5 de nouvelle génération, appelée The Matrix Awakens.

Comme on peut le voir dans ce teaser, Neo lui-même vous met au défi de découvrir s’il est un vrai acteur ou un CGI:

Créé par des membres de l’équipe du film d’origine, dont Lana Wachowski, The Matrix Awakens : une expérience avec Unreal Engine 5 est une course folle dans l’univers Matrix, avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

Comme l’explique la description de la vidéo, elle permet « un aperçu de l’avenir de la narration et du divertissement interactif avec UE5 ».

irréel 5 est le moteur de nouvelle génération d’Epic Games conçu pour tirer le meilleur parti de Consoles PS5 et Xbox Series X et S, aussi bien que PC avec cartes RTX et équivalents.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

L’un des points forts de ce moteur, qui sortira l’année prochaine, est créer des avatars et des personnages difficiles à distinguer d’une personne réelle.

Epic l’a déjà démontré avec l’introduction de l’outil MetaHuman Creator, et espère faire de même avec La matrice se réveille.

Cette démonstration technique ou expérience interactive Il est désormais téléchargeable sur les consoles PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Il occupe 29 Go.

Mais il ne pourra pas être testé avant la première des Game Awards, le 9 décembre prochain. Là, il sera officiellement présenté.

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, jetez un œil à son site officiel, The Matrix Awakens.

Ironiquement, le monde des jeux vidéo vit dans un univers presque aussi dystopique que Matrix : de nouveaux projets et expériences sont annoncés pour des consoles et des cartes graphiques qui ne peuvent pas être achetées, car il n’y a plus de stock depuis un an. Et la chose dure longtemps…