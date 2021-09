Vous pouvez maintenant transférer votre historique de chat WhatsApp de l’iPhone vers Android

Plus tôt cette semaine, WhatsApp a enfin permis de transférer l’historique des discussions entre les appareils iOS et Android. Les développeurs disent que cela a été l’une de leurs fonctionnalités les plus demandées. La clé était de s’assurer que cela pouvait être fait de manière sûre et fiable. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils Samsung exécutant Android 10 ou une version ultérieure, mais WhatsApp prévoit d’ajouter bientôt d’autres appareils Android. WhatsApp n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,98 $ Vous économisez : 59,02 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le processus de transfert des chats d’un iPhone vers un téléphone Samsung est relativement complexe. Si vous passez d’un iPhone à un appareil Samsung pris en charge, vous aurez besoin des éléments suivants :

Application Samsung SmartSwitch version 3.7.22.1 ou supérieure installée sur votre nouvel appareil WhatsApp iOS version 2.21.160.17 ou supérieure sur votre ancien appareil WhatsApp Android version 2.21.16.20 ou supérieure sur votre nouvel appareil Câble USB-C vers Lightning (ou adaptateurs équivalents) Utiliser le même numéro de téléphone sur le nouvel appareil que sur l’ancien appareil. Votre nouvel appareil Android doit être neuf ou réinitialisé aux paramètres d’usine.

Comment transférer l’historique des discussions sur WhatsApp

Une fois que vous avez tout le matériel nécessaire et que tous vos logiciels sont à jour, vous pouvez commencer le transfert. Tout d’abord, vous devez allumer votre nouveau téléphone Samsung et le connecter à votre iPhone avec le câble. Choisissez “Smart Switch” comme mode de transfert. Votre nouveau téléphone Samsung vous demandera alors de scanner un code QR sur son écran avec l’appareil photo de votre iPhone.

Après avoir scanné le code, appuyez sur “Démarrer” sur votre iPhone. Une fois le processus terminé, revenez sur votre téléphone Samsung. Une fois la configuration terminée, ouvrez WhatsApp et connectez-vous en utilisant le même numéro que celui que vous avez utilisé sur votre iPhone. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur « Importer » et attendez que cela se termine. À ce stade, vous devriez voir toutes vos discussions dans l’application sur votre nouveau téléphone Samsung.

WhatsApp note que votre iPhone conservera toujours toutes vos données, sauf si vous les effacez ou supprimez l’application. Gardez cela à l’esprit si vous envisagez de vendre le téléphone ou de le donner à un membre de votre famille.

N’oubliez pas non plus que vous ne pouvez transférer que les informations de votre compte, la photo de votre profil, les discussions individuelles, les discussions de groupe, l’historique des discussions, les médias et les paramètres. Votre historique d’appels et votre nom d’affichage ne peuvent pas être transférés. Il convient également de noter que WhatsApp ne peut voir aucune des données que vous transférez et que les données transférées ne sont pas transférées vers le stockage en nuage à la suite du transfert.