Vous pouvez maintenant transformer votre Amazon Echo Dot (4e génération) en Baby Yoda avec le nouveau support d’Otterbox

Otterbox a dévoilé un nouveau support Star Wars Den Series pour son haut-parleur intelligent Echo Dot (4e génération). Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le nouveau stand est inspiré de Grogu, un personnage préféré des fans de la très populaire série Disney + The Mandalorian.

Le support a été «conçu pour une interaction facile avec l’Echo Dot (4e génération)» et est assez facile à installer. Il a une base antidérapante pour garder votre Echo Dot en sécurité et “résister à une utilisation intensive pour le plaisir quotidien”.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le nouveau stand Star Wars Den Series sera disponible en précommande plus tard aujourd’hui pour 25 $. Cependant, le stand ne commencera pas à être expédié aux États-Unis avant le 10 juin. Outre le dernier Echo Dot (4e génération), un support similaire est également disponible pour l’Echo Dot (3e génération).

Monter les choses

Test du Xiaomi Mi 11 Ultra: celui-ci passe au 11

Avec des caméras révolutionnaires et le dernier matériel disponible, le Mi 11 Ultra a tout pour plaire. Combinez cela avec un écran QHD + AMOLED 120 Hz et un écran secondaire unique de 1,1 pouce à l’arrière et vous obtenez l’un des packages globaux les plus puissants sur Android.