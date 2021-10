Vous pouvez maintenant utiliser Android Auto dans votre Tesla — en quelque sorte

in

Android Auto est utilisé par de nombreux constructeurs automobiles, et s’ils ne le prennent pas en charge, il y a de fortes chances que vous puissiez au moins utiliser CarPlay d’Apple, à l’exception de Teslas. Les voitures Tesla utilisent leur propre système d’exploitation pour leur tableau de bord, qui est souvent comparé à Apple CarPlay et Android Auto. C’est exclusif aux voitures Tesla, et bien qu’il présente de nombreux avantages, vous pouvez parfois vouloir utiliser autre chose, mais ce n’est actuellement pas pris en charge nativement. N’ayez crainte, cependant : grâce à un nouveau hack, les voitures Tesla peuvent désormais profiter d’Android Auto. Ou, du moins, ils le peuvent en quelque sorte.

Cette nouvelle solution vient du fabricant de AAWireless, Emil Borconi, et fonctionne via une application Android sur votre téléphone appelée TeslAA. Dans l’état actuel des choses, l’application est en phase bêta, mais elle semble fonctionner assez bien pour la navigation Google Maps, Waze (qui ne peut être utilisé qu’avec une solution intégrée au navigateur appelée Tesla Waze), et probablement la plupart des choses que vous J’aimerais utiliser une unité principale alimentée par Android Auto pour. Avant de vous lancer, nous devons préciser que cette solution ne fonctionne pas comme vous pourriez le supposer.

Votre voiture Tesla elle-même n’exécutera pas Android Auto, car il n’y a toujours aucun moyen connu d’échanger complètement le système d’exploitation, et cela endommagerait probablement une grande partie des fonctionnalités de base de la voiture. Au lieu de cela, l’accès à Android Auto dans votre Tesla se fait via le navigateur de la voiture. L’interface Android Auto est, littéralement, diffusée depuis votre smartphone vers votre tableau de bord Tesla.

Ce n’est pas une approche entièrement mauvaise, et en fait, cela semble très bien fonctionner. Cependant, comme il ne s’agit pas d’une solution native, il existe des inconvénients : une augmentation de la consommation de données, des ralentissements et des problèmes liés au fait qu’il s’agit essentiellement d’un simple flux vidéo en font partie. Pourtant, ce n’est qu’une version bêta, donc au moins une partie de cela devrait être peaufinée un peu avant la sortie. Honnêtement, nous sommes simplement heureux de le voir exister, d’autant plus que Google s’est débarrassé d’Android Auto sur les écrans de téléphone.

Si vous possédez une Tesla et que vous souhaitez essayer cette solution dans votre voiture, n’oubliez pas de consulter l’application sur le Google Play Store dès maintenant. Pour plus d’informations, consultez le fil Reddit d’origine.

