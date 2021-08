Vous pouvez maintenant utiliser le VPN Google One d’Espagne et pourquoi c’est bon pour vous | La technologie

Près d’un an après son lancement aux États-Unis, Google ouvre son VPN à quelques pays, dont l’Espagne.

Certains des utilisateurs qui souhaitent naviguer de manière plus sécurisée optent pour louer un VPN ou utiliser un gratuit le rendre digne de confiance. Ceux-ci fonctionnent comme s’il s’agissait de réseaux privés, bien qu’ils naviguent sur des réseaux publics, et multiplient la confidentialité des utilisateurs. De plus, il est facile de s’y connecter et de le configurer.

L’année dernière Google a lancé son propre VPN aux États-Unis et étend maintenant le service à d’autres pays: Canada, France, Allemagne, Italie, Mexique, Royaume-Uni et Espagne. Bien que la première chose que nous devons souligner à propos de cette nouveauté est que ce n’est pas un accès gratuit.

Comme annoncé dans Google, “Si vous voulez mieux vous protéger contre les pirates et la surveillance en ligne, vous pouvez rendre la connexion de votre appareil Android plus sécurisée avec un réseau privé virtuel (VPN) Google One. “Mais pour l’utiliser, vous devez avoir un plan de paiement.

Si vous avez décidé d’utiliser un réseau privé virtuel dans ce tutoriel nous vous expliquerons comment le créer et le configurer, pour naviguer en toute sécurité.

La société rapporte que “Le VPN Google One est l’un des nombreux avantages inclus avec les forfaits Google One à partir de 2 To“C’est le plan le plus ambitieux du service et son prix est de 9,99 € par mois.

Ce plus dans le service Google One n’est pas le fruit du hasard. Nous devons nous souvenir que Google a récemment limité le stockage gratuit qu’il propose aux utilisateurs et le nombre illimité a été porté à seulement 15 Go. La nouveauté a posé quelques problèmes, notamment avec Google Photos.

Peut-être qu’il y a peu de personnes qui osent contracter le forfait Google One, bien que c’est une bonne nouvelle que ce VPN soit étendu à notre pays et il est probable que les entreprises et les indépendants choisissent de l’utiliser. De plus, c’est un premier pas.

Pour le moment, il n’est arrivé que pour Android, mais Google a promis un support pour iOS, Windows et Mac, selon Android Police. Aussi, une fois que vous vous êtes lancé dans ce plan, il est très probable qu’avec le temps il atteindra les autres ou s’offrira de manière indépendante. Bref, une première étape qui ouvrira sûrement la porte à de futures actualités liées au VPN de Google