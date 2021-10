Vous pouvez maintenant vous inscrire pour un réapprovisionnement de vacances PS5 via Sony

Obtenir une nouvelle PS5 continue d’être extrêmement difficile avec des pénuries de consoles affectant l’offre. Pour tous ceux qui craignent de réussir grâce au réapprovisionnement de la PS5 à temps pour les vacances, Sony offre une autre chance de succès. Vous pouvez désormais vous inscrire pour un réapprovisionnement PS5 via Sony, avec une chance d’être sélectionné pour acheter une PS5. Pour vous inscrire, vous devrez vous rendre sur la page officielle de Sony et vous devrez déjà disposer d’un identifiant PlayStation Network.

La sélection est effectuée en fonction de l’activité PlayStation antérieure, de sorte que les utilisateurs de longue date qui ont acheté et joué à de nombreux jeux peuvent avoir plus de chances d’être sélectionnés. Les réservations devraient commencer à être envoyées début novembre, bien que tous les e-mails ne soient pas envoyés en même temps. Les réservations sont également limitées aux États-Unis et si elles sont sélectionnées, vous ne pouvez acheter qu’une seule console PS5 en raison de contraintes d’approvisionnement.

Malgré ces problèmes d’approvisionnement, plus de 10 millions d’unités PS5 ont déjà été vendues à ce jour. D’autres grands jeux à succès sont en route, avec des titres à venir comme Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok dont le lancement est prévu en 2022.

