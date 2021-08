Vous pouvez maintenant vous procurer la poupée Funko Oscar de la Hoya

in

La société Funko a annoncé il y a quelques semaines ses figurines boxer avec lesquelles la société a conçu des poupées et il est maintenant temps de dévoiler un autre membre de cette série qui sera Óscar de la Hoya.

Pour les collectionneurs de Funko et les amateurs de boxe, c’est une bonne occasion d’obtenir l’une de ces figurines et d’avoir la collection complète avec Julio César Chávez, Mike Tyson et Ryan García, qui sont les seuls boxeurs à posséder ces objets de collection.

Avertissement

La poupée ‘Golden Boy’ peut être obtenue sur le site Web de Funko. L’objet de collection est livré avec son short caractéristique avec la moitié du drapeau américain et l’autre moitié avec le drapeau mexicain et coûtera 11 dollars américains, soit environ 220 pesos mexicains.

La sortie sur le reste du marché n’est prévue qu’en octobre, bien que la date soit à confirmer.

