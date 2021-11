Vous pouvez mettre Animal Crossing: les gyroïdes de New Horizons dans le bain … ou au micro-ondes

Image : La vie de Nintendo

Les gyroïdes sont quelque part entre les animaux de compagnie, les instruments et les petits gars étranges qui vivent dans votre maison. Mais l’une de leurs caractéristiques secrètes est qu’elles sont livrées avec une petite étagère, vous pouvez donc les mettre au mur… et certaines personnes ont découvert qu’elles peuvent passer à travers les meubles pour créer l’effet d’être dans ou sur les meubles de manière nouvelle et passionnante.

Voyons quelques-unes des possibilités :

Gyroïde dans la piscine ! Gyroïde dans le bain… avec un ami ! Où va-t-il ? Litière pour chat? Non, litière gyroïde Les gyroïdes ont aussi besoin d’une stimulation créative Assurez-vous qu’ils sont propres !

Le stockage, un problème ? Mettez vos gyroïdes dans un panier ! Ou tout simplement se débarrasser d’eux à l’ancienne Gardez un gyroïde à l’intérieur de votre horloge pour des maisons hantées encore plus effrayantes !

Vous a-t-on donné des idées de décoration gyroïde soignées ? Ou pensez-vous qu’il s’agit plus d’un bug que d’une fonctionnalité ? Faites le nous savoir dans les commentaires!