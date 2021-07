Vous pouvez obtenir des paiements de relance jusqu’à 25 000 $ avec ce programme que vous ne connaissiez même pas • .

Chaque jour qui passe, alors que de plus en plus d’Américains sont vaccinés contre le COVID-19, nous nous rapprochons progressivement de la fin de la pandémie de coronavirus. Cependant, il faudra plus que des coups de poing pour réparer les dégâts des 17 derniers mois. La dévastation économique, par exemple, s’est avérée singulièrement étendue. C’est pourquoi les États, ainsi que le gouvernement fédéral, essaient tout, de l’aide financière directe aux Américains aux mesures de relance de l’aide au loyer – et bien plus encore – pour soulager une partie de la douleur et des souffrances économiques.

À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral distribue toujours une troisième vague de chèques de relance de 1 400 $. À partir du 15 juillet, le décaissement d’une toute nouvelle série de chèques de relance commencera. Cette nouvelle vague de chèques découle d’un élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants. Jusqu’à 3 600 $ par famille, par enfant admissible, se traduit par six chèques mensuels d’ici décembre. Chèques totalisant 250 $ ou 300 $ (encore une fois, par enfant admissible). Pendant ce temps, l’aide au loyer est un autre domaine ciblé pour l’aide liée à la relance.

Paiements de relance de l’aide au loyer

Toute cette aide continue d’augmenter alors que les États-Unis oscillent juste en dessous d’un taux de vaccination de 50 %.

C’est une bonne nouvelle. Et il en va de même de la disponibilité de tant d’aide pour aider les gens à atténuer la douleur de cette pandémie.

Le président Biden a signé un énorme plan de relance en mars. En termes d’aides au loyer, elle s’est ajoutée à l’aide apportée par le plan de relance du président Trump en décembre. Selon le département du Trésor américain, ce dernier « a fourni 25 milliards de dollars d’aide fédérale à administrer par le programme d’aide d’urgence à la location (ERA) pour le versement aux programmes existants des États et des gouvernements locaux ».

Le plan de relance de Biden, quant à lui, a fourni 21,6 milliards de dollars supplémentaires. Cet argent est destiné aux « États, territoires et gouvernements locaux pour aider les ménages qui ne sont pas en mesure de payer le loyer et les services publics en raison de la crise du COVID-19 ».

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de quelques centaines de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider à obtenir une partie de l’argent fédéral de relance de l’aide au loyer aux personnes qui en ont besoin.

En règle générale, vous devez être un locataire qui a du mal à payer son loyer et/ou ses factures de services publics à cause de la pandémie. Peut-être, par exemple, la pandémie vous a-t-elle fait perdre votre emploi.

Post-scriptum

Pour avoir une idée du type d’aide à la location disponible liée à la relance, le Texas offre une aide pour les loyers impayés et les services publics depuis le 13 mars 2020. Et dans l’Illinois, la Housing Development Authority de cet État supervise l’administration de 1,5 milliard de dollars en aide à la location. Là-bas, les locataires et les propriétaires peuvent demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $ pour couvrir jusqu’à 15 mois de loyer entre juin de l’année dernière et août de cette année.

Le virus COVID-19 a frappé les États-Unis de manière très inégale. Il en va de même pour la douleur économique connexe. Votre région aura ses propres avantages de stimulation disponibles, ainsi que ses propres exigences spécifiques à connaître.

