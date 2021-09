Vous pouvez obtenir un chèque de relance supplémentaire de 5 000 $ si vous vivez dans cet état • .

in

Certains États des États-Unis, comme la Californie, se sont efforcés d’offrir aux citoyens des chèques de relance pour augmenter les paiements envoyés au niveau fédéral. Ce qui comprenait des chèques de relance fédéraux de 1 400 $ plus tôt cette année, ainsi que les six paiements de crédit d’impôt pour enfants arrivant mensuellement jusqu’en décembre. Et maintenant, nous pouvons ajouter New York à cette liste. C’est grâce à la décision de la Big Apple d’exploiter ses 6 milliards de dollars d’aide fédérale COVID-19 pour offrir une aide financière à plusieurs groupes différents.

Ces derniers jours, la ville a détaillé son plan de dépenses pour cet argent d’urgence. Et les groupes qu’il prévoit d’orienter vers l’aide incluent des artistes, des chauffeurs de taxi et des sans-abri. En plus de diriger davantage d’aides financières pour soutenir les efforts de vaccination COVID en cours.

Un chèque de relance de la ville de New York à venir pour les artistes et plus

L’un des éléments clés de cet effort concerne les prochains chèques de relance pour les artistes. Plus précisément, ceux qui ont été touchés financièrement par la pandémie.

« Le New York City Artist Corps (CAC) représente un investissement historique dans les artistes de la ville de New York », lit-on dans un nouveau rapport de la ville détaillant comment son argent de secours sera dépensé. « Les subventions CAC soutiennent les artistes basés à New York qui ont été touchés de manière disproportionnée par COVID-19.

«D’ici la fin du programme en octobre 2021, le programme distribuera 1 800 subventions ponctuelles de 5 000 $ chacune pour aider les artistes à maintenir leur pratique et à impliquer le public dans des milliers de programmes culturels.» Ce projet donne également aux New-Yorkais la possibilité de profiter d’un « large éventail de programmes culturels » jusqu’en octobre. “Alors que la ville revient à la vie d’avant la pandémie.”

Dans le même temps, la ville de New York prévoit également d’offrir 65 millions de dollars d’aide financière à l’industrie des taxis de la ville. La pandémie l’a martelé, bien sûr, lorsque tout le monde a commencé à rester à la maison. Mais aussi parce que les options de covoiturage comme Uber et Lyft continuent de prendre une énorme part des affaires de cette industrie traditionnelle. Selon ce même document de la ville ci-dessus, l’objectif ici est d’aider les chauffeurs de taxi, qui, selon la ville, sont en grande partie des immigrants et des personnes de couleur. L’objectif est également de s’assurer que “plus de taxis sont disponibles pour le public circulant”.

Plus de détails

Le site Web du Taxi Medallion Owner Relief Program de la ville de New York contient plus de détails sur ce dernier effort. Il comprend un soutien financier qui comprend un acompte de 20 000 $ pour aider à restructurer les prêts liés aux médaillons. Ainsi qu’une aide au paiement mensuel de la dette de 9 000 $.

Les éléments supplémentaires du plan d’aide financière de la ville lié au coronavirus comprennent:

Plus de 125 millions de dollars pour soutenir la population sans-abri de la ville. De l’argent aux petites entreprises, y compris les restaurants en difficulté. La Ville prévoit offrir une aide financière de plus de 172 millions de dollars à ces entreprises de moins de 100 employés. Cela représente environ 98 % des entreprises locales.