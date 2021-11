Vous pouvez obtenir un mois de Disney Plus pour 1,99 $ cette semaine seulement

Si vous attendiez le bon moment pour vous abonner à Disney Plus, c’est maintenant votre chance. Lundi, Disney a annoncé un certain nombre de promotions et de sorties de contenu pour célébrer le Disney Plus Day, qui a lieu le 12 novembre. La promotion la plus notable est une rare remise Disney Plus. À partir de maintenant et jusqu’au 14 novembre, les nouveaux abonnés éligibles peuvent obtenir un mois de Disney Plus pour 1,99 $. Vous pouvez profiter de l’offre à durée limitée ici.

Offre Disney Plus Day disponible pendant une semaine

Lorsque Disney a lancé son service de streaming pour la première fois en 2019, la société a facturé 6,99 $ par mois pour un abonnement. Plus tôt cette année, Disney a augmenté le prix jusqu’à 7,99 $ par mois. L’abonnement annuel est également passé de 69,99 $ à 79,99 $. Disney Plus n’offre plus d’essai gratuit, donc l’offre Disney Plus Day est ce qui se rapproche le plus d’essayer le service de streaming gratuitement.

Une fois le mois terminé, Disney commencera automatiquement à vous facturer le prix normal de 7,99 $ par mois. Si vous ne voulez pas regarder au-delà de ce mois, assurez-vous d’annuler votre abonnement.

Qu’est-ce qui est diffusé ce mois-ci ?

Bien sûr, il y a beaucoup de raisons de rester. Disney Plus abrite pratiquement tous les films Star Wars, Marvel et Pixar jamais réalisés. C’est également la maison exclusive d’une nouvelle liste de séries originales MCU, telles que WandaVision et Loki. La prochaine série Hawkeye fera également ses débuts plus tard ce mois-ci, vous pourrez donc regarder au moins quelques épisodes avant la fin de votre mois. Les deux premiers épisodes devraient commencer à être diffusés le mercredi 24 novembre.

Voici quelques-unes des autres émissions, films et émissions spéciales qui font leurs débuts sur Disney Plus cette semaine :

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Croisière dans la jungle

Home Sweet Home Seul

Entrelazados

Offre spéciale Disney+ Day 2021 de Marvel Studios

Olaf présente

Un tout nouveau court métrage des Simpsons

Le monde selon Jeff Goldblum | Épisodes 1-5

Sous le casque : L’héritage de Boba Fett (Documentaire spécial)

The Making of Happier than Ever: Une lettre d’amour à Los Angeles

Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux

merveille Studios Legends : Hawkeye

Enchanté

Tournoyer

Nancy fantaisie | Saison 3

Ciao Alberto (Court)

Festin (Court)

Fièvre glacée (court)

Obtenez un cheval ! (Court)

Paperman (Court)

Enchevêtré pour toujours (court)

La petite fille aux allumettes (court-métrage)

La Ballade De Nessie (Court)

Tic Tock Tale (Court)

Vous pouvez voir quelques points saillants du contenu que Disney ajoute à Disney Plus dans la vidéo ci-dessous. Et si vous souhaitez obtenir un mois de Disney+ pour seulement 1,99 $, profitez de la promotion Disney Plus avant la fin de la journée du 24 novembre.