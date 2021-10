Vous pouvez obtenir une tête d’épingle NFT Dead By Daylight

Un Pinhead NFT, en particulier le modèle Dead By Daylight en jeu de l’emblématique Cenobite, est désormais disponible à l’achat. Les sentiments sont bien sûr mitigés, car les NFT existent actuellement dans le domaine étrange des escroqueries et des idées réellement intéressantes de la technologie décentralisée.

Les NFT signifient des jetons non fongibles. En utilisant la technologie blockchain qui génère ces jetons uniques, les gens peuvent acheter et « posséder » des objets numériques. Cependant, la définition de la propriété est assez nébuleuse ici : les propriétaires de NFT peuvent simplement dire qu’ils possèdent l’original de certains élément numérique, mais ne peut empêcher quiconque de cliquer avec le bouton droit de la souris et de télécharger l’élément à partir d’Internet.

Lecture en cours : Dead by Daylight – Bande-annonce officielle de sortie de Hellraiser

Alors, qu’est-ce que cela signifie si vous décidez d’acheter ce Pinhead NFT spécifiquement ? Vous avez accès au chapitre Hellraiser de Dead by Daylight sur PC. Mais, selon la FAQ, aucun contenu Dead By Daylight ne sera verrouillé derrière l’achat.

En d’autres termes, l’achat du Pinhead NFT signifie que vous pouvez simplement dire que vous possédez un élément numérique basé sur le modèle de personnage Dead By Daylight, sans véritable lien dans le jeu avec le gameplay de Dead By Daylight. Il y a une promesse nébuleuse du fabricant de NFT, Boss Protocol, que le Pinhead NFT « permettra aux propriétaires de déverrouiller le personnage dans d’autres jeux en cours de développement ». C’est une déclaration vague, et nous devrons voir comment cela se manifeste à l’avenir. Les propriétaires de Pinhead NFT recevront également un autre NFT, la Lament Configuration Box, en bonus.

Dans d’autres actualités NFT liées aux jeux, Valve a récemment interdit les jeux blockchain de Steam. Une déclaration officielle n’a pas encore été publiée, mais un développeur de jeux NFT a donné son point de vue. Le développeur d’Age of Rust, SpacePirate Games, a déclaré sur Twitter que Valve pense que les NFT ont une valeur réelle et ne peuvent donc pas être sur Steam. Tim Sweeney d’Epic Games a profité de l’occasion pour déclarer que l’Epic Games Store accueille les jeux NFT, bien qu’avec des limitations également, citant que les jeux avec la technologie blockchain devraient « suivre les lois pertinentes, divulguer leurs conditions et être classés par âge par un grouper. »

