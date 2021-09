Vous pouvez pré-commander votre nouvel iPhone 13 maintenant

Les précommandes pour la gamme iPhone 13 sont désormais ouvertes. Quatre modèles différents ont été dévoilés lors de l’événement “California Streaming” plus tôt cette semaine.

Pour commander directement auprès d’Apple, rendez-vous sur https://www.apple.com/store. Vous pouvez également utiliser l’application Apple Store sur iPhone ou iPad. L’expédition commencera le 24 septembre, date à laquelle ils seront également disponibles en magasin.

L’iPhone 13 commence à 799 $ US, le mini à 699 $ US. Ils sont disponibles en rose, bleu, minuit, Starlight et (PRODUCT) RED. À l’extrémité supérieure, le Pro commence à 999 $ US, avec le Pro Max à 1099 $ US. Ils sont disponibles en graphite, or, argent et bleu sierra. Des options d’échange sont également disponibles.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons les caméras Wide 12MP et le mode cinématique pour la vidéo. Tous les modèles bénéficient également du mode nuit. Le Pro et le Pro Max offrent également jusqu’à 1 To de stockage pour la première fois. Les options de stockage sur toute la gamme commencent à 128 Go.

Commandes d’iPad et d’Apple Watch

Les nouveaux iPad et iPad mini sont également disponibles sur commande. L’Apple Watch Series 7 sera disponible plus tard cet automne.