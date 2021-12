Vous pouvez précharger la démo technique The Matrix Awakens Unreal sur PS5 et Xbox Series X/S maintenant

C’est officiel: La matrice s’éveille La démo technique d’Unreal Engine 5 est réelle – et vous pouvez la télécharger maintenant pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S avant sa mystérieuse révélation complète plus tard cette semaine.

De retour samedi, nous avons rapporté des rumeurs selon lesquelles une sorte d’expérience Unreal Engine 5 / The Matrix Resurrections est en cours. Maintenant, grâce à une poussée de promotion croisée, nous avons appris que tout est bien réel.

Vous pouvez trouver l’expérience Matrix Awakens disponible sur les vitrines PlayStation et Xbox dès maintenant, et elle est disponible en téléchargement de 29 Go sur les deux plates-formes de console.

Vous pouvez l’installer maintenant, avant la révélation de toute l’expérience aux Game Awards 2021 plus tard cette semaine.

Selon un nouveau tweet, Neo et Trinity sembleront dévoiler ce que les cerveaux marketing derrière le film à succès et les Game Awards montreront cette collaboration alimentée par Unreal Engine 5.

« Créé par des membres de l’équipe du film d’origine, dont Lana Wachowski avec Epic Games et ses partenaires, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est une course folle dans l’univers bouleversant de The Matrix qui présente des performances de Keanu Reeves et Carrie- Anne Moss », note le texte de présentation de l’expérience. « Préparez-vous pour un aperçu de l’avenir de la narration et du divertissement interactifs avec UE5 dans cette démo cinématographique gratuite et technologique en temps réel qui repousse les limites. »

Les Game Awards auront lieu en direct, en personne au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021. Keighley s’est vanté que le mégashow marketing présentera « au moins 40 jeux », offrira « de vrais trucs de nouvelle génération ». Et, supposément, environ 5 000 annonces.