Vous pouvez regarder ‘Black Widow’ en ligne maintenant

Black Widow sort enfin en salles après un retard de plus d’un an. Marvel a continué à repousser la date de sortie alors que la pandémie de coronavirus empirait. Mais le 9 juillet est resté la date finale de la première. Le personnage et l’actrice qui l’interprète méritent amplement un film indépendant. C’est arrivé avec plus d’une décennie de retard, mais nous avons enfin un film solo de Natasha Romanoff. Malheureusement, il est trop tôt pour dire si nous verrons Scarlett Johansson jouer à Black Widow dans le MCU après cela, étant donné qu’elle est décédée dans Avengers: Fin de partie. Mais nous pouvons au moins la voir une fois de plus. Et nous n’avons même pas besoin d’aller au théâtre, car Black Widow est disponible en ligne dès maintenant.

Marvel invite les fans à revenir au cinéma avec la sortie de Black Widow. Sans la pandémie, le film aurait facilement dépassé le box-office lors de son week-end de lancement, remplissant ainsi les poches de Disney. Black Widow battra probablement des records de pandémie au cours de sa sortie en salles, mais tous les cinéphiles ne sont pas encore prêts à risquer d’aller au théâtre.

C’est là que Disney+ Premiere Access est utile. Vous pouvez regarder Black Widow dans le confort de votre foyer le jour même de sa sortie en salles.

Comment regarder Black Widow en ligne

Vous aurez besoin d’un accès à un compte Disney+ pour diffuser Black Widow en ligne ce week-end. En plus des frais mensuels Disney +, vous devrez également payer le billet Premiere Access de 29,99 $ pour Black Widow. C’est comme payer le film dans les salles à la date de sortie. Mais vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez depuis chez vous. Et vous pouvez organiser vos propres soirées de veille avec vos amis et votre famille.

En plus de cela, regarder Black Widow en ligne vous permettra de suspendre la lecture et de revenir en arrière quand vous le souhaitez. Vous pourrez également télécharger le film et le regarder hors ligne sur un appareil mobile. Encore une fois, vous aurez besoin d’un accès Disney + pour accéder au nouveau film Marvel.

Black Widow sera finalement disponible gratuitement sur Disney+, mais il faudra attendre plusieurs mois pour que cela se produise. Premiere Access vous donne un accès instantané au film. Et Black Widow est le genre de film qui mérite un accès anticipé.

Le film ne sera pas disponible en ligne sur les marchés où Disney+ n’est pas encore disponible. Dans un tel cas, le seul moyen légal de regarder le film reste le cinéma. Cependant, l’un des inconvénients des sorties de films au jour le jour est que les films seront bientôt disponibles sur les sites de partage de fichiers. Il en va de même pour Black Widow, qui est déjà disponible en téléchargement sur des sites que nous ne recommandons pas.

Nous ne vous gâcherons pas le film pour le moment. Mais si vous ne pouvez pas regarder Black Widow en ligne et que les spoilers ne vous dérangent pas, alors vous avez de la chance. Vous obtiendrez la scène post-générique complète sur ce lien, qui vous guidera vers une fuite complète de l’intrigue de quelqu’un qui a vu le film plus tôt cette semaine.

