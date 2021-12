Vous pouvez regarder « La tragédie de Macbeth » d’Apple Original Films en IMAX gratuitement le 5 décembre

Apple Originals et A24 ont annoncé qu’une projection spéciale et gratuite de la prochaine sortie Apple TV + La tragédie de Macbeth sera disponible gratuitement dans certains cinémas IMAX nord-américains le 5 décembre.

Le film, qui met en vedette Denzel Washington dans le rôle de Lord Macbeth et Frances McDormand dans le rôle de Lady Macbeth, sera également suivi d’une séance de questions-réponses en direct avec Joel Coen et Frances McDormand selon un rapport de Variety.

La tragédie de Macbeth est entièrement tournée en noir et blanc et suit une histoire que beaucoup d’entre nous ont lue à l’école – mais celle-ci a Denzel Washington, elle devrait donc être encore meilleure !

Tourné en noir et blanc, le point de vue de Coen sur la pièce écossaise met en vedette Denzel Washington dans le rôle de Lord Macbeth et McDormand dans le rôle de Lady Macbeth. Comme dans le matériel source, le film suit les stratagèmes meurtriers du couple pour le pouvoir sur l’Écosse et leur descente dans la folie qui en résulte.

Le nouveau film sera disponible en salle le 25 décembre tandis que les fans d’Apple TV+ pourront le regarder à partir du 14 janvier 2022. S’il est juste de dire que La tragédie de Macbeth ne sera pas pour tout le monde, c’est formidable de voir Apple TV+ gagner un large éventail de contenus au-delà des émissions à succès comme The Morning Show et Ted Lasso.

Si vous voulez profiter de La tragédie de Macbeth avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

