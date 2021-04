Vous pouvez regarder les 7 premières minutes de ‘Mortal Kombat’ gratuitement ici – .

L’un des rares développements positifs résultant de la pandémie a été que WarnerMedia a expérimenté la sortie de ses films sur HBO Max le jour même de leur arrivée en salles. Selon tous les témoignages, l’expérience a été un succès, même si une fois que les théâtres rouvriront l’année prochaine, il est peu probable que la pratique se poursuive.

Néanmoins, l’accord a déjà été conclu pour 2021, ce qui signifie que les plus grands films de Warner Bros. continueront à être diffusés sur HBO Max jour après jour avec leurs sorties en salles, y compris Mortal Kombat ce vendredi.

Top Deal du jour Ce gadget à 30 $ est devenu viral sur TikTok – maintenant, Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 29,74 $ (29,74 $ / Count) Vous économisez: 6,25 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, l’une des franchises de jeux de combat les plus populaires est à nouveau en cours d’adaptation pour le grand écran. Il y avait deux films en direct de Mortal Kombat dans les années 90, qui ont tous deux reçu de mauvaises critiques mais qui ont obtenu des rendements décents au box-office. Malgré le succès financier, un troisième film n’a jamais été produit et la série est restée en sommeil pendant plus de deux décennies. Maintenant, enfin, Warner Bros donne une autre chance à la propriété, et tandis que le film complet arrive sur HBO Max le vendredi 23 avril, vous pouvez regarder les sept premières minutes ici:

L’attente pour Mortal Kombat est presque terminée – pour #PrepareForMortalKombat, regardez les sept premières minutes de #MortalKombatMovie et marquez votre film krew. Découvrez Mortal Kombat dans les salles et en streaming sur HBO Max * ce vendredi. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 20 avril 2021

Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire, voici le synopsis complet de l’intrigue que Warner Bros. a fourni pour le film:

Dans «Mortal Kombat», le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?

Le réalisateur Simon McQuoid a déclaré à / Film que la chose la plus importante quand il s’agit de faire un film basé sur un jeu vidéo est «de savoir ce qu’il faut ignorer et de savoir ce qu’il faut garder et ce dont il faut vraiment se soucier».

Mortal Kombat met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson «Jax» Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young.

Top Deal du jour Ce gadget à 30 $ est devenu viral sur TikTok – maintenant, Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 29,74 $ (29,74 $ / Count) Vous économisez: 6,25 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.