Vous pouvez régler l’obscurité de ces lunettes de soleil intelligentes depuis votre mobile | La technologie

Ampere présente les premières lunettes intelligentes au monde qui vous permettent d’ajuster l’obscurité des lentilles depuis votre mobile, d’écouter de la musique et de les connecter à l’AirTag d’Apple.

Maintenant que l’été arrive, les heures d’ensoleillement sont plus étendues et plus intenses. Nous passons plus de temps à l’extérieur et souffrons de la force avec laquelle le soleil illumine tout. De nombreuses personnes sur ordonnance utilisent des lunettes photochromiques pour atténuer cette luminosité et économiser la lumière, mais le système de ces lentilles pourrait encore s’améliorer.

Les lunettes photochromiques utilisent des lentilles de transition qui s’assombrissent lorsqu’elles sont fortement éclairées et claires lorsque l’éclairage ambiant fait défaut. Cependant, cette technologie ne donne pas toujours de bons résultats, elle pourrait être comparée au système automatique qui nivelle la luminosité de l’écran mobile, elle échoue généralement.

Dans ce second cas, nous pouvons l’ajuster manuellement à notre goût, mais les verres photochromiques classiques ne le permettent pas. Contrairement au nouveau modèle présenté par Ampère, des lunettes intelligentes qui servent d’objectifs, d’écouteurs et de haut-parleur intelligent, tout en un pour les contrôler avec le téléphone portable et avec la voix.

Ces lunettes de soleil Xiaomi ont un filtre ultraviolet et une polarisation. Le cadre est en acier inoxydable renforcé.

Les lunettes Dusk nous permettent de contrôler leur teinte ou leur obscurité avec une application sur le mobile lorsque le réglage n’est pas nécessaire. Ils ont également des commandes sur les côtés du support pour modifier ces niveaux d’encre ou activer le mode automatique afin qu’ils puissent continuer à faire ce travail par eux-mêmes. Les lentilles peuvent bloque 100% des rayons UVA / UVB pour protéger les yeux du soleil.

Également sur les côtés, il a des haut-parleurs avec lesquels fournir un son clair comme s’il s’agissait d’un casque. Vous pouvez écouter de la musique ou répondre aux appels car ils intègrent également un microphone avec lequel collecter les commandes vocales que nous vous donnons gérer l’Assistant Google ou Siri assistants virtuels avec lesquels ils sont compatibles.

Ce ne sont pas les premières lunettes à proposer ce système audio, Huawei et Razer l’ont déjà essayé, mais ils sont les premiers à intégrer les deux fonctions, celle des lentilles photochromiques intelligentes et des haut-parleurs.

Les possibilités des lunettes Dusk ne s’arrêtent pas là, ils ne pèsent que 30 grammes et ils sont conçus avec un châssis fin, il faut prendre en compte l’ensemble du circuit qu’ils intègrent. Ils sont aussi résistant à la poussière, à la pluie et d’autres éléments pour une plus grande sécurité. Enfin, si vous êtes désemparé, ces lunettes iront sur le marché avec un petit étui où il est possible de placer un Apple AirTag, la localisation et les dispositifs de repérage que la marque vient d’annoncer.

Les lunettes Dusk offrent une autonomie d’environ 6 heures de musique continue, elles ne peuvent pas être graduées pour le moment, et elles sont en phase de prévente pour 200 $. Ils commenceront à être distribués en juin lorsque leur prix officiel sera de 300 dollars