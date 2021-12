Vous pouvez rester à la maison seul plus tard ce mois-ci

Pour la période des fêtes, Airbnb offre une opportunité extrêmement limitée de passer la nuit le 12 décembre dans la maison de la région de Chicago présentée dans la comédie Home Alone de 1990. Vous pouvez consulter la liste ici, mais notez qu’à ce jour, vous n’avez pas à vous précipiter pour essayer de la réserver – la réservation ouvrira le 7 décembre à 14 h HE.

De la liste elle-même : « C’est un vœu de vacances devenu réalité – une scène de vacances confortable avec des lumières scintillantes et un arbre parfaitement taillé vous attend au « château » McCallister. » La maison ressemble à peu près à ce qu’elle était dans le film original, complet avec un jockey de pelouse à l’extérieur, une tarentule à l’intérieur et des pots de peinture suspendus au-dessus de l’escalier. La liste ne mentionne pas explicitement si la maison sera piégée.

Pour 25 $ (plus taxes et frais), cependant, un voyageur chanceux – et, espérons-le, à l’abri d’une pandémie – aura la chance de sa vie de rester dans la même banlieue de Winnetka, IL. maison où Macaulay Culkin a obtenu à plusieurs reprises le meilleur de Joe Pesci et Daniel Stern. Le film a engendré sa propre franchise de films durables – y compris plusieurs films conçus pour la télévision et des suites directes en vidéo – mais cette liste fait partie d’une promotion de vacances pour le remake de Disney + récemment sorti, Home Sweet Home Alone.

Bien que les réservations soient probablement compétitives, notez que la promotion ne couvrira pas les frais de voyage.

Le frère de Culkin, Kieran, peut être vu dans Succession, dont la saison 3 a récemment débuté sur HBO en octobre.