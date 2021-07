Vous pouvez revenir à Windows 10 si vous regrettez la mise à niveau vers Windows 11, mais seulement pour quelques jours | La technologie

in

La nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft a suscité des sentiments mitigés. Mais l’important est que Microsoft vous permette de revenir à Windows 10 même après la mise à niveau vers Windows 11.

Windows 11 est l’une des mises à jour les plus attendues du système d’exploitation de Microsoft. Il est encore en version d’essai pour les utilisateurs qui sont dans le programme Insider, il reste des mois avant qu’il ne commence son déploiement sur tous les ordinateurs compatibles avec la mise à jour.

Dans sa présentation officielle et dans les semaines suivantes, un grand émoi a été créé sur l’équipement compatible avec la mise à jour, en plus des nouvelles fonctionnalités qui seront exclusives à cette nouvelle version du système d’exploitation Microsoft.

De nombreux utilisateurs sont impatients de profiter de Windows 11 sur leurs ordinateurs, tandis que d’autres ne savent pas si la mise à jour en vaut la peine. ou s’il changera suffisamment de Windows 10 pour être une toute nouvelle expérience.

Il n’y a pas eu trop de détails sur la façon dont Microsoft mettra à jour l’équipement, ce que l’on sait, c’est que Les appareils Windows 10 bénéficieront de la mise à jour gratuite vers Windows 11. Bien entendu, la période de mise à jour gratuite ne sera que d’un an.ou alors.

Au moment de la sortie de Windows 11, les utilisateurs auront un an pour mettre à jour leurs ordinateurs portables ou de bureau. Une fois ce délai écoulé, la mise à jour sera payante et il faudra acheter une licence pour mettre à jour le système de Windows 10 vers Windows 11.

Ce qui se passe, c’est qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune discussion sur la possibilité de revenir à Windows 10 après avoir mis à jour Windows 11. Ce mouvement est faisable, Windows 10 continuera à bénéficier du support de Microsoft et c’est un système d’exploitation mature avec lequel il y a une certaine logique quand il s’agit de rester dans cette version de Windows.

Microsoft prend en compte que cela peut arriver et dans la section des questions sur Windows 11 a apporté une clarification. Les utilisateurs passant de Windows 10 à Windows 11 pourront revenir en arrière de manière transparente tout en préservant les données sur leurs ordinateurs.

Bien entendu, le délai pour revenir dans la mise à jour est de 10 jours. C’est un terme relativement court, mais plus que suffisant pour voir les améliorations et les performances du nouveau système d’exploitation Windows.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut complètement le ruiner.

Le terme est uniquement pour les utilisateurs qui souhaitent revenir en utilisant les outils Microsoft, car dans les ordinateurs, il est toujours possible de faire une installation propre du système d’exploitation et d’installer la version que nous voulons le plus.

Il est intéressant que Microsoft propose ce genre de période d’essai à ses utilisateurs, ainsi Toute personne qualifiée peut jeter un œil à Windows 11 et revenir à Windows 10 si elle n’est pas convaincue par ce qu’elle voit..