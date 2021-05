Vous pouvez télécharger ‘Among Us’ gratuitement sur PC dès maintenant – .

Peu de jeux vidéo se transforment en véritables phénomènes culturels croisés, mais deux jeux au cours des dernières années ont pris le monde d’assaut. Le premier est Fortnite, qui, en plus de faire l’objet de l’un des procès les plus fascinants de l’industrie technologique, est le jeu le plus populaire qui existe. Le deuxième est Among Us, et si vous avez manqué d’une manière ou d’une autre cette sensation indie quand elle a explosé sur la scène l’année dernière, c’est aujourd’hui votre jour de chance.

À partir de maintenant jusqu’au jeudi 3 juin à 11 h 00 HE, Among Us est gratuit sur Epic Games Store. Il s’agit de la version PC du jeu, mais les spécifications minimales requises sont incroyablement basses et le jeu prend en charge le jeu croisé avec Android et iOS, vous pouvez donc jouer avec vos amis sur n’importe quelle plate-forme.

Si vous n’avez jamais joué parmi nous auparavant, le concept est simple: 4 à 10 joueurs travaillent ensemble en tant que coéquipiers pour préparer un vaisseau spatial pour le départ, mais un ou plusieurs joueurs se verront attribuer le rôle d’imposteur et seront chargés de tuer les membres de l’équipage. Une fois qu’un coéquipier repère un cadavre, il convoque une réunion d’urgence et tout le monde essaie de découvrir qui sont les tueurs.

C’est relativement simple, c’est très amusant et les jeux passent rapidement, il n’est donc pas surprenant que même les gens qui ne jouent normalement pas à des jeux soient tombés éperdument parmi nous. Mais beaucoup de gens ont été surpris d’apprendre que le jeu a fait ses débuts sur les appareils mobiles en 2018 et n’a pas du tout suscité beaucoup d’attention. Ce n’est que lorsque la pandémie COVID-19 a frappé et que les créateurs de contenu ont découvert le jeu que sa popularité a commencé à croître. Désormais, des milliers de personnes jouent quotidiennement parmi nous.

Il est également intéressant de noter que Among Us est gratuit pour jouer sur les appareils mobiles. Vous n’avez jamais à payer un centime pour jouer au jeu sur iOS et Android, mais il y a des publicités et des microtransactions (ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas non plus flagrantes). Pendant ce temps, les versions Switch et PC de Among Us se vendent au prix de 5 $ l’unité, et en plus de supprimer les publicités, elles sont livrées avec un tas de produits cosmétiques gratuits. Fondamentalement, si vous avez besoin de Among Us avec vous partout où vous allez, il ne peut certainement pas faire de mal de récupérer le jeu sur PC pendant qu’il est gratuit à télécharger.

Vous aurez besoin d’un compte Epic Games Store pour obtenir le jeu gratuitement. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous devez également activer l’authentification à deux facteurs afin de réclamer des jeux gratuits, ce qui est une règle que la société a élaborée en avril 2020. Fondamentalement, si vous voulez des jeux gratuits, vous devez sécuriser vos données. Pour ce faire, accédez à votre compte, cliquez sur l’onglet Mot de passe et sécurité et choisissez l’option 2FA que vous préférez.

