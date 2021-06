Vous pouvez télécharger des APK Android sur Windows 11

in

TL;DR

Le célèbre ingénieur logiciel Miguel de Icaza a confirmé sur Twitter que vous pourrez charger des APK Android dans Windows 11. Microsoft a révélé hier que Windows 11 prendrait en charge les applications Android via le Microsoft Store via l’Amazon App Store. Mais il semble que vous pourrez installer vos propres APK de n’importe où. On ne sait pas encore exactement comment tout cela fonctionnera, mais c’est certainement une nouvelle passionnante.

Hier, Microsoft nous a tous surpris en annonçant que Windows 11 prendra en charge l’installation d’applications Android natives. En utilisant le Microsoft Store, vous pourrez rechercher, installer et utiliser des applications Android directement sur votre PC. Ceci est possible grâce à une intégration de l’Amazon App Store.

Il semble que la réponse à cette question soit « oui », du moins selon le célèbre ingénieur Miguel de Icaza. Miguel est responsable de nombreux projets logiciels, dont GNOME, et travaille actuellement chez Microsoft. Cependant, sa biographie sur Twitter dit explicitement « Travailler chez Microsoft, pas pour eux », nous devons donc prendre cette nouvelle avec un certain scepticisme.

Pourtant, le pedigree de Miguel dans l’espace logiciel est très élevé, il est donc probable qu’il ait raison sur cette nouvelle.

Bien sûr, il n’est pas tout à fait clair comment le chargement latéral des APK Android sur Windows 11 fonctionnera. Serez-vous capable de télécharger simplement un APK comme vous le feriez avec un EXE, de double-cliquer dessus et de l’installer ? Ou y aura-t-il une sorte de protocole de contournement ? Il faudra attendre de voir comment cela évolue.

En attendant, vous pouvez être encore plus enthousiasmé par l’arrivée de Windows 11 cet automne !