Vous pouvez transférer des jeux PS4 et enregistrer des données sur PS5. Voici comment!

Avant de commencer à jouer à ces jeux PS5 sur votre nouvelle console PS5 brillante, vous voudrez peut-être d’abord jouer à certains de vos jeux rétrocompatibles. La PS5 prend en charge des milliers de jeux PS4 grâce à la rétrocompatibilité, mais étant donné son SSD interne limité de 825 Go, il est facile de manquer d’espace de stockage. Nous vous guiderons à travers le transfert de jeux numériques et la sauvegarde de données via un réseau sans fil avec un disque dur externe afin que vous puissiez commencer à jouer.

Comment transférer des jeux PS4 et enregistrer des données sur PS5

Transférer des jeux via le réseau

Assurez-vous que votre PS4 et votre PS5 sont allumé et connecté à votre Wi-Fi. Connectez-vous au même compte sur les deux consoles. Sur votre PS5, accédez au Réglages en haut à droite du tableau de bord, à côté de l’icône de votre compte.

Sélectionner Système.

Surligner Logiciel système et sélectionnez Transfert de données À droite.

Sélectionner Continuez lorsqu’il vous demande si vous souhaitez transférer des données.

Autorisez vos données à transfert en arrière-plan. Il devrait vous donner une estimation de la durée du processus.

Transférer des jeux depuis un disque dur

Sur votre PS4, accédez à Réglages. Sélectionner Stockage. Sélectionner Stockage du système.

Sélectionner Applications.

Mettez en surbrillance le jeu que vous souhaitez transférer via USB et cliquez sur le hamburger Options bouton de votre manette.

Sélectionner Déplacer vers le stockage étendu si vous avez branché un disque dur externe compatible.

Allumez votre PS5.

Branchez votre USB dans l’un des ports USB à l’avant ou à l’arrière de la PS5.

Vos jeux doivent automatiquement apparaître dans votre bibliothèque.

Transférer des données de sauvegarde à partir d’une clé USB

Sur votre PS4, accédez à Réglages.

Sélectionner Gestion des applications et des données de sauvegarde.

Sélectionner Enregistrer les données et le stockage système.

Sélectionner Copier sur stockage USB (assurez-vous d’avoir une clé USB branchée).

Branchez le clé USB dans votre PS5. Sur votre PS5, accédez à Réglages. Sélectionner Données enregistrées et paramètres de jeu/d’application.

Sélectionner Données enregistrées (PS4).

Sélectionner Clé USB et copiez vos données de sauvegarde.

Nous vous recommandons de jouer à n’importe quel jeu PS4 sur un disque dur externe afin de pouvoir enregistrer votre stockage SSD pour exécuter des jeux PS5. Étant donné que les jeux PS5 ne peuvent fonctionner et être stockés que sur le SSD interne pour le moment, vous aurez besoin d’autant d’espace que possible pour eux.

