Vous pouvez utiliser le drone de Casper comme unité de guérison mobile dans Battlefield 2042

Lorsqu’ils ne sont pas aux prises avec des bugs et des problèmes techniques, Champ de bataille 2042 les joueurs commencent à découvrir le potentiel d’interaction du bac à sable en utilisant les différents spécialistes et leurs outils.

Cette dernière découverte utilise le drone de Casper – qui est traditionnellement utilisé pour cultiver l’XP et parfois arrêter les véhicules sur leurs traces. Le drone est contrôlé à distance, et comme il peut supporter des explosifs C5, les joueurs ont compris qu’il peut également transporter des engins non dévastateurs.

Par exemple, l’utilisateur de Reddit ArchieBuld a réussi à coller une caisse médicale sur son drone et à la faire voler pour soigner ses coéquipiers dans des situations délicates. Ceci est particulièrement utile étant donné que les caisses médicales et de munitions dans Battlefield 2042 ont une plage de fonctionnement assez large, que vous pouvez voir à travers le cercle vert marqué.

Vraisemblablement, cela pourrait également fonctionner avec la caisse de munitions. Je dirais même que c’est plus important que de guérir en ce moment avec des armes qui fleurissent partout et forcent les gens à rater des coups.

Cependant, cela peut vous prendre quelques essais pour réussir. ArchieBuld vous suggère de jeter un peu la caisse à l’avant du drone pour la faire tenir.

Si vous débutez vous-même avec Battlefield 2042 maintenant que le jeu est disponible pour tout le monde, vous trouverez quelques conseils utiles dans notre guide de conseils réellement utiles.

Au-delà de cela, vous allez rencontrer quelques problèmes désagréables, comme des hitbox mal alignées, l’écran de personnalisation des armes trompeur et cet étrange problème de bouclier Dozer.