Vous pouvez utiliser le nouveau haut-parleur de jeu UltraGear de LG pour discuter en équipe au lieu de casques

Après son dévoilement au CES 2021, LG a enfin fixé une date de sortie à sa toute nouvelle barre de son de jeu, la LG UltraGear Gaming Speaker GP9.

L’orateur doit sortir en septembre en Corée du Sud, aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe. Bien que nous ne connaissions toujours pas le prix, LG nous a fourni toutes les spécifications et fonctionnalités – dont certaines semblent absolument incroyables pour les joueurs, les cinéphiles et les audiophiles.

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, citons la technologie propriétaire 3D Gaming Sound de LG qui utilise un algorithme spécial HRTF (head-related transfer function) pour simuler le son surround virtuel que vous entendriez d’un casque de jeu dans une barre de son à deux canaux. Il est également certifié DTS:X Headphone, ce qui signifie que vous pourrez également entendre certains effets audio spatiaux dans les films.

Nous savons également maintenant que le GP9 utilisera un DAC Hi-Fi Quad intégré (ES9038PRO) et prend en charge l’audio Hi-Res, ce qui est parfait pour les audiophiles qui souhaitent participer à une session d’écoute entre les matchs, ainsi qu’un en microphone qui vous permet de parler avec vos coéquipiers sans mettre de casque. Pour les joueurs, cela seul pourrait changer la donne.

Une barre de son conçue avec des moniteurs – et des consoles, des téléphones et des PC – à l’esprit

LG a évidemment conçu le GP9 pour être associé à l’un de ses moniteurs UltraGear – comme, disons, le magnifique LG UltraGear 38GN950 – mais aucune fonctionnalité n’est exclusivement verrouillée sur le matériel LG. Si vous souhaitez le coupler avec un autre moniteur, allez-y.

En fait, selon LG, la barre de son fonctionne à la fois avec les PC et les dernières consoles de jeu via un câble audio USB-C et optique, mais il existe également Bluetooth si vous souhaitez également diffuser de la musique à partir de votre téléphone ou de votre tablette.

LG n’est en aucun cas le premier à créer une barre de son de jeu – Creative, Panasonic et Polk ont ​​tous créé un modèle spécifique au jeu – mais celle de LG semble être la plus robuste à ce jour, et à notre connaissance, c’est la seule qui prend en charge Audio haute résolution.

Bien qu’il soit peu probable qu’il dépasse de sitôt le son surround de votre salon, s’il est proposé à un prix approprié, le LG UltraGear Gaming Speaker GP9 pourrait être une excellente alternative aux haut-parleurs PC standard et un remplacement pour votre casque de jeu en rupture constante.

