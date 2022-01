Vous pouvez utiliser Siri pour contrôler votre magnétoscope et les années 1980 seraient si heureuses

Siri peut être assez mauvais parfois, mais quand c’est génial, c’est génial. Comme lorsqu’il est utilisé pour contrôler un magnétoscope, par exemple.

Attendez. Quoi?

Si vous êtes un lecteur de longue date d’iMore, vous serez sans aucun doute familier avec Will it Work? Chaîne Youtube. J’ai déjà partagé certaines des vidéos de Nile parce qu’elles font toutes quelque chose de cool – prendre deux éléments de technologie qui n’étaient jamais censés fonctionner ensemble et les forcer à le faire. Comme faire parler Siri à un magnétoscope, par exemple.

Peu importe le nombre de fois que j’écris cela – cela semble juste faux.

Regardez la vidéo pour voir comment Niles a fait fonctionner ensemble ce mariage impie du HomePod mini moderne et de la médiocrité des années 1980.

Plutôt cool, non ? Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais sur eBay pour me trouver un magnétoscope. Je pense que nous pouvons tous convenir que le meilleur iPhone est un iPhone qui peut faire jouer les vieilles vidéos de la Police Academy, n’est-ce pas ?