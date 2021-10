Vous pouvez visiter la maison « Edward aux mains d’argent », qui est maintenant un musée

Deux fans qui aiment Edward Scissorhands de Tim Burton possèdent maintenant la maison de Lutz, en Floride, où des parties du film ont été filmées et partagent maintenant leur maison avec d’autres fans. Joey et Sharon Licalzi ont acheté la maison en septembre 2020 et sont maintenant prêts à offrir des visites de ce qu’ils appellent “Scissorland”. Edward Scissorhands est sorti en salles en 1990 et reste un classique familial.

La maison a été utilisée dans Edward Scissorhands comme la maison de Kim Boggs, jouée par Winona Ryder, et de sa mère, jouée par Diane Wiest. En août 2020, TMZ a annoncé que la maison était à vendre, avec un prix demandé de 224 000 $. Un mois plus tard, TMZ a rapporté que les fans avaient acheté la maison pour 6 000 $ au-dessus du prix demandé. Maintenant, ces fans, les Licalzis, se sont manifestés et sont prêts à montrer le travail qu’ils ont accompli au cours de l’année écoulée. Ils ont partagé des photos de l’exposition de souvenirs utilisés par des films qu’ils ont collectés avec TMZ dimanche.

Certaines pièces ont été données par des voisins qui vivaient dans la région lorsque Edward aux mains d’argent a été filmé. Un voisin leur a donné l’une des plaques d’immatriculation qu’ils utilisaient pour couvrir leurs vraies plaques pendant la production. Joey, qui était lave-vaisselle sur le tournage du film, a déclaré qu’il avait également une paire de ciseaux que Johnny Depp avait utilisée dans le film, ainsi qu’un paquet de cigarettes laissé par Depp. Bien que des travaux de rénovation aient été effectués dans la maison, il a déclaré que le couple avait conservé les armoires de cuisine d’origine vues dans le film.

Dans une interview avec WFLA, Joey a déclaré qu’ils n’avaient acheté la maison qu’après que leurs offres pour la maison d’en face aient été rejetées. Ensuite, la maison Edward Scissorhands est arrivée sur le marché. Après que TMZ a annoncé que la maison était à vendre, des offres sont arrivées du monde entier, mais le vendeur a finalement choisi les Licalzis après avoir augmenté son offre deux fois. Ils ont ensuite décidé de transformer la maison en musée gratuit et Sharon a ajouté des topiaires similaires à celles du film à l’extérieur de la maison. Ils ont également donné à la maison une nouvelle peinture à l’extérieur et un jardin coloré. Une fois le temps plus frais venu, ils prévoient même d’organiser des projections du film dans leur jardin.

Sharon a ensuite rencontré le propriétaire d’origine de la maison, qui a partagé des histoires “incroyables” sur la production du film. “Nous avons donc rencontré une nouvelle amie et elle promet de revenir avec plus de cadeaux et juste des souvenirs et des photos différents, nous sommes donc très excités”, a déclaré Sharon à la WFLA. Le propriétaire d’origine leur a fourni le souvenir le plus unique de la maison, un morceau du papier peint original de la cuisine aux champignons qui a été vu dans le film.

Si vous souhaitez visiter Scissorland, vous devez effectuer une réservation via le lien sur la page Instagram de Licalzis. Les visites sont gratuites. Le couple a récemment lancé un compte GoFundMe pour aider à couvrir les frais juridiques. Pourtant, ils semblent profiter de l’attention médiatique que leur maison a reçue, publiant même un titre du Daily Mail dimanche.