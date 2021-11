Vous pouvez voir la nouvelle technologie de streaming AV1 de Netflix sur certains téléviseurs et la PS4 Pro

Netflix prend désormais en charge le codec AV1 lors de la diffusion sur certains téléviseurs, a annoncé mardi la société. Il n’est disponible que sur certains appareils pour commencer, bien que cette liste inclue tout téléviseur connecté à la PS4 Pro, donc si vous en avez un, vous pouvez essayer le streaming AV1 Netflix.

Netflix a partagé cette gamme d’appareils pris en charge avec The Verge :

Sélectionnez les téléviseurs intelligents Samsung 2020 UHD Sélectionnez les téléviseurs intelligents QLED UHD de Samsung 2020 Sélectionnez les téléviseurs intelligents QLED 8K de Samsung 2020 Les téléviseurs intelligents Samsung The Frame 2020 Samsung Les téléviseurs intelligents Serif 2020 Les téléviseurs intelligents Samsung The Terrace 2020 Tout téléviseur connecté à une PS4 Pro en streaming avec l’application Netflix Sélectionnez les appareils Amazon Fire TV avec Fire OS 7 et supérieur Sélectionnez les appareils Android TV avec Android OS 10 et supérieur

Netflix a noté dans son blog que « nous travaillons avec des partenaires externes pour activer de plus en plus d’appareils pour le streaming AV1 », donc j’espère que plus de matériel sera bientôt compatible. Et la société dit également qu’elle « explore » la possibilité de flux AV1 avec HDR.

AV1 peut s’appuyer sur des processeurs modernes puissants pour diffuser des vidéos de meilleure qualité avec plus de compression que les autres codecs vidéo, et lors des tests de Netflix, il a observé qu’AV1 produisait des vidéos de meilleure qualité au même débit que les autres formats et que les testeurs ont constaté moins de baisses notables de qualité vidéo.

AV1 bénéficie d’un large soutien de l’industrie

Mais ce mouvement n’est probablement pas entièrement motivé par de meilleures performances de streaming ; comme AV1 est un codec open source, Netflix n’aura pas non plus à payer de redevances pour l’utiliser. Le codec bénéficie d’un large support industriel et est géré par l’Alliance for Open Media (AOMedia), qui compte Apple, Amazon, Facebook (maintenant Meta), Google, Microsoft, Netflix, Samsung et plus encore.

Netflix a pris en charge pour la première fois les vidéos AV1 dans son application Android en février 2020. À l’époque, il vantait une meilleure diffusion en continu avec AV1, affirmant qu’il avait constaté une amélioration de 20 % de la compression par rapport au codec VP9. Dans un blog pour cette annonce, Netflix a déclaré que son objectif était de « déployer AV1 sur toutes nos plateformes », et lorsque nous avons demandé mercredi, Netflix a refusé de partager une chronologie du moment où nous pourrions voir AV1 Netflix en streaming sur d’autres appareils.

Mise à jour le 10 novembre, 21h12 HE : A noté les téléviseurs Samsung dans la liste des appareils compatibles.