Vous pouvez vous mettre en forme sans aller courir dans le froid : ce tapis de course Cecotec est parfait pour avoir à la maison | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les tapis de course n’ont pas à être très chers et celui-ci de Cecotec vous aidera à vous mettre en forme sans avoir à avoir froid (ou chaud).

Se mettre en forme est une mission sans fin qui demande des efforts et de grands dons de volonté. Mais comme le thermomètre est dangereusement proche d’un chiffre, l’envie de faire du sport disparaît, même si cela a ses avantages.

Ne laissez pas cela vous arriver. Un tapis roulant ou un tapis roulant est l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire si vous voulez vous mettre en forme et ne voulez pas avoir chaud ou froid.

Ce tapis de course Cecotec RunnerFit Sprint Il est pratique aussi bien pour les coureurs que pour les personnes qui ne veulent marcher que quelques kilomètres et il est en vente au prix de 329 euros.

Tapis de course pliable avec une surface de course de 123 x 40 cm. Il dispose d’un système de pliage automatique et de roulettes pour le ranger dans un coin après utilisation. Il équipe 12 programmes automatiques, 5 vitesses et 3 niveaux d’inclinaison.

Il est disponible dans la boutique en ligne Cecotec en Espagne, donc la livraison est gratuite et les délais de livraison sont également très courts, en quelques jours ouvrables, vous pouvez l’avoir à la maison.

Dans d’autres magasins comme Amazon, il est également disponible, mais il est beaucoup plus cher, à 410 euros.

Ce tapis de course Cecotec RunnerFit Sprint comprend un ruban mesurant 123 x 40 centimètres, assez d’espace pour que tout le monde puisse marcher ou courir.

La vitesse que votre moteur est capable d’atteindre va de 0,8 km/h et jusqu’à 14 km/h.

Pour l’aider à prendre peu de place, il peut être plié en soulevant le ruban, de cette façon, il peut être placé dans une partie de votre maison où il n’interrompt pas le passage, mais lorsque vous voulez faire du sport, placez-le n’importe où. Il a également des roues avant pour le déplacer.

Compter avec un Panneau LCD pour connaître la vitesse et les kilomètres que vous avez parcourus, ainsi qu’un moniteur de fréquence cardiaque que vous pouvez activer en plaçant vos mains sur les côtés.

De plus, il dispose de deux porte-bouteilles et d’un support pour laisser le mobile ou une tablette.

Si vous voulez faire du sport à la maison et que vous aimez courir ou marcher des kilomètres, mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous exposer au froid ou à la chaleur étouffante de l’été, un tapis roulant comme celui-ci de Cecotec est votre achat définitif.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.