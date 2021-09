“Vous pouviez juste voir que Hamilton en avait marre”

in

Lewis Hamilton devait terminer loin devant Max Verstappen à Sotchi pour ses espoirs de titre et en avait marre qu’il ne l’ait pas fait, a déclaré Jeroen Bleekemolen.

Le Britannique semblait prêt à prendre une grosse avance dans le championnat des pilotes lors du Grand Prix de Russie avec Verstappen partant de l’arrière après avoir subi une pénalité moteur.

Cela semblait toujours le cas dans les phases finales de la course avec la paire en P2 et P7, mais cela a changé lorsque la pluie a commencé à tomber.

Bien que cela ait conduit à la victoire de Hamilton, le chaos tardif a également propulsé le Néerlandais à la P2, ce qui signifiait que le Mercedes l’homme n’a gagné que sept points sur son rival au lieu des 14 qu’il aurait sans le changement de conditions.

Bleekemolen a déclaré que le septuple champion du monde avait l’air d’en avoir marre et que Verstappen est désormais le grand favori du titre.

“Vous pouviez simplement voir que Hamilton en avait marre parce qu’il avait vraiment espéré prendre une grosse avance”, a déclaré le pilote de course néerlandais au Filiale néerlandaise de Motorsport.com.

“Je pense aussi qu’il en a besoin pour devenir champion du monde parce que Max est tellement bon. Il va tellement vite cette année. Je pense vraiment qu’il est le favori pour le titre.

“Pour Hamilton cependant, c’était l’occasion de prendre au moins 10, 15 points d’avance pendant un certain temps et il n’y en a plus maintenant.”

Je ne m’attendais pas à pouvoir finir 2ème après avoir commencé dernier, je suis super content 💪 Notre course a été difficile, mais l’appel pour passer aux intermédiaires était crucial et a parfaitement fonctionné 👌 #KeepPushing #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter. com/FP8b4zWHd7 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 26 septembre 2021

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, est également parti de l’arrière après avoir changé son moteur en Russie, et Red Bull s’attend à ce que le joueur de 36 ans doive faire de même avant la fin de l’année.

C’est une autre raison pour laquelle Bleekemolen s’attend à ce que son compatriote l’emporte.

“En théorie, Verstappen est terminé maintenant et n’a plus besoin de prendre de pénalités”, a-t-il ajouté.

“Il y a peut-être une chance que Hamilton en ait un de plus, il n’y en a peut-être pas, mais Mercedes reste bien sûr silencieuse.

“En tout cas, Verstappen est du meilleur côté là aussi maintenant.”

En fait, il pense que, si le pilote Red Bull avait eu plus de chance, il aurait déjà une grosse avance et a été le pilote le plus fort.

“Si vous regardez la saison de manière réaliste, Verstappen a eu de la malchance … il aurait vraiment dû être très en avance”, a-t-il déclaré.

“Il vient d’être plus fort et ils conduisent toujours les mêmes voitures, donc je pense vraiment qu’il a la plus grande chance maintenant.”

