Vous préférez Dimensity 9000 à Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm et Mediatek ont ​​dévoilé leurs processeurs phares pour 2022, et ils ressemblent tous les deux à des propositions premium. Des conceptions 4 nm et de la puissance Cortex-X2 au silicium graphique performant et à l’intelligence de l’appareil photo, ils semblent tous les deux impressionnants sur le papier.

Lequel les lecteurs d’Android Authority choisiraient-ils ? C’est ce que nous avons demandé il y a quelques jours, et voici comment vous avez voté.

Snapdragon 8 Gen 1 ou Dimensity 9000 ?

Résultats

Plus de 1 500 votes ont été exprimés après que nous ayons publié le sondage dans notre comparaison des spécifications Snapdragon 8 Gen 1 contre Dimensity 9000 au cours du week-end. C’était une affaire relativement proche, mais il s’avère qu’environ 54% des personnes interrogées ont salué le Mediatek Dimensity 9000.

Certains commentaires de lecteurs soutenant cette position disent que le chipset de Mediatek a de meilleures spécifications sur papier. Il y a aussi du mérite à cela, car le processeur Dimensity est construit sur le processus 4 nm de TSMC (qui devrait être meilleur que le processus 4 nm de Samsung), tout en prenant également en charge le décodage AV1, une nouvelle norme RAM et Bluetooth 5.3.

Pendant ce temps, près de 46% des lecteurs interrogés déclarent préférer le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Les commentaires des lecteurs soulignent le manque de prise en charge par Mediatek de mmWave 5G, une prise en charge plus médiocre des GPU pour les émulateurs et une réputation de prise en charge de la ROM personnalisée moins qu’idéale.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un résultat de sondage assez intéressant étant donné que les passionnés sont traditionnellement restés fidèles à Qualcomm au fil des ans. Il est trop tôt pour dire si Mediatek est désormais une menace majeure pour Qualcomm dans l’espace phare premium, mais nous ne pouvons pas attendre 2022 pour le découvrir.

androwin : Étant donné que dans mon pays, nous n’utilisons pas les ondes mm (seulement une partie inférieure à 6 ghz de la 5G), je bénéficierai davantage du décodage AV1 et de la nouvelle version Bluetooth 5.3, sans parler des horloges cpu plus élevées des cœurs intermédiaires, de la RAM plus rapide, processeur moins cher et généralement plus froid que Snapdragon, ce qui se traduit par une meilleure autonomie de la batterie. Oui, Dimensity 9000 est le bon choix pour moi. Miku Ivalice : Je veux dire que vous obtenez des performances assez identiques, Dimensity étant nettement moins cher, même avec sa récente augmentation de prix. Dimensity 9000 sur le papier avec son prix semble être le gagnant évident. Mais je vais probablement rester avec Qualcomm comme étant nord-américain. Plus une meilleure compatibilité avec les émulateurs pour ceux qui ont des intérêts d’émulation. Pas encore prêt à passer à Mediatek à cause de l’émulation Gamecube/PS2/Switch. Mais peut-être qu’en 2024, lorsque je serai prêt pour une mise à niveau, je surveillerai Mediatek. Jared Diaz : Personne ne dirait que TSMC 4NM est bien meilleur que Samsung 4NM ? Hergie Paguio Labargan: Quelle que soit la différence de prix, je choisirais toujours Snapdragon en raison de la forte prise en charge de la rom personnalisée… Imaginez que mon ancien téléphone SD821 2017 fonctionne toujours correctement avec la rom personnalisée Android 11… Mediatek est connu pour presque aucune prise en charge de la rom personnalisée… Tommy Crosby : L’arrivée du 9000 m’a pris par surprise, je ne m’attendrais jamais à ce que MediaTek livre d’abord un SoC phare et ait toujours de meilleures spécifications « sur papier » à côté d’une annonce Snapdragon. Mais dans l’ensemble, les spécifications entre des SoC comparables n’ont aucune importance, la vraie question est de savoir comment il fonctionnera au quotidien pour la batterie et la chaleur, dans quelle mesure sera-t-il pris en charge (en particulier sur les mises à jour à long terme pour Android) et quel téléphone les fabricants feront avec ce SoC (l’avantage de prix du SoC le moins cher sera-t-il englouti pour les bénéfices ou utilisé pour fabriquer des téléphones moins chers ou ayant de meilleures fonctionnalités au même prix). Kira : S’il y a une différence marquée entre les prix des deux SoC, alors Mediatek (et les consommateurs) gagne. Après tout, les fonctionnalités les plus en vogue de ces deux chipsets n’auront pas d’importance pour la plupart des utilisateurs, mais leur prix le sera certainement. Donc, je dirais avantage Mediatek à ce stade.

Voilà pour notre dernier article sur les résultats du sondage, merci d’avoir voté et d’avoir laissé des commentaires. Vous pouvez en savoir plus sur le Dimensity 9000 et Snapdragon 8 Gen 1 sur les liens précédents.

