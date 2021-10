Vous préférez un design Galaxy S22 Ultra divulgué aux autres

L’année n’est pas encore terminée, mais nous avons déjà vu des rendus supposés pour les téléphones de la série Galaxy S22 de l’année prochaine. Cependant, l’une des grandes questions semble concerner la conception du Galaxy S22 Ultra, car nous avons maintenant vu plusieurs conceptions possibles pour le boîtier de la caméra arrière.

La dernière conception potentielle de boîtier de caméra S22 Ultra est apparue la semaine dernière, montrant une disposition de caméra goutte de pluie de style LG Velvet. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En d’autres termes, il n’y a pas un ou deux énormes boîtiers de caméra pour tous les capteurs mais plutôt des découpes dans le capot arrière lui-même pour chaque capteur. Alors que pensez-vous de cette conception par rapport aux conceptions précédemment revendiquées ? C’est ce que nous vous avons demandé la semaine dernière.

Que pensez-vous de l’appareil photo Raindrop du S22 Ultra ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le jeudi 21 octobre, avec plus de 1 100 votes exprimés à ce jour. Le choix gagnant ? Eh bien, 55% des lecteurs interrogés ont estimé que cette conception de caméra goutte de pluie était meilleure que les conceptions précédemment divulguées. Il est difficile de prétendre le contraire, car la configuration de la caméra de style goutte de pluie du LG Velvet s’est démarquée l’année dernière.

Ceux qui ont dit qu’il avait l’air différent mais pas nécessairement meilleur ou pire représentaient un peu plus de 23% des répondants. Viennent ensuite les lecteurs interrogés qui disent que c’est pire (12,76 %) et les indécis (7,75 %).

Nous ne pouvons pas penser à de nombreuses raisons pour lesquelles les gens penseraient que c’est pire que le boîtier en forme de P des précédentes fuites de S22 Ultra. Mais une raison potentielle pourrait être que cette nouvelle conception pourrait attirer plus de peluches et de poussière autour des capteurs de caméra individuels si l’ajustement n’est pas exact. Un S22 Ultra avec un boîtier en forme de P peut n’avoir que des débris qui s’accumulent autour du boîtier lui-même.

commentaires

Thiesi : Toutes sortes de caméras ou n’importe quelles bosses sont meh. roaduardo : Cela semble beaucoup mieux. Beaucoup plus sensible et mature. Eoaoos : J’attends avec impatience. Je vais mettre à niveau à partir de ma note 9

Merci d’avoir voté dans notre sondage. Qu’aimeriez-vous voir du Galaxy S22 Ultra lors de son lancement l’année prochaine ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.