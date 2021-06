Vous prenez bientôt un vol intérieur ? Voici comment la commande du Centre de vols moins importants, les prix des billets modifiés pourraient vous affecter

Selon le rapport, alors que le 28 février a vu environ 3,13 lakh passagers intérieurs voyager à travers le pays, au 25 mai, ce nombre avait considérablement chuté à 39 000.

Voyages aériens intérieurs en Inde : À partir du 1er juin, les compagnies aériennes ne pourraient déployer que jusqu’à 50% de vols de niveaux pré-COVID sur les routes intérieures. La direction du ministère de l’Aviation civile de l’Union est intervenue après qu’il a été observé qu’en raison de la deuxième vague de la pandémie, le nombre de passagers aériens avait considérablement diminué au cours des trois derniers mois. Jusqu’à présent, les compagnies aériennes avaient été autorisées à déployer des vols à une capacité de 80% des niveaux pré-COVID, selon un rapport d’IE. Il s’agit de la première réduction de la capacité opérationnelle des compagnies aériennes depuis que les vols intérieurs ont été autorisés à reprendre leurs activités l’année dernière en mai après un verrouillage national de deux mois. De plus, la limite inférieure des tranches tarifaires que le gouvernement avait émises pour les vols intérieurs a également été augmentée.

Quel sera l’impact de la nouvelle règle sur les vols opérationnels ?

La nouvelle règle signifie que les compagnies aériennes ne seraient autorisées à exploiter que 50% du nombre de vols qu’elles avaient effectués dans l’horaire d’été de 2020. Par conséquent, de nombreux vols seraient annulés à partir de mardi. Pour les passagers qui ont réservé des vols le 1er juin ou après, si leur vol est annulé, ils seront soit transférés sur un autre vol par la compagnie aérienne, soit remboursés ou autorisés à changer de vol gratuitement pour une date ultérieure. Selon le rapport, la plupart des transporteurs autorisent les passagers à changer de vol sans facturer les frais supplémentaires habituels perçus dans le cours normal des affaires.

Les nouvelles restrictions tarifaires

Compte tenu de l’augmentation du coût du carburant, le ministère a désormais augmenté la limite inférieure des questions de tranches tarifaires pour les compagnies aériennes nationales. Les tranches tarifaires sont basées sur la durée du vol. En conséquence, les vols d’une durée inférieure à 40 minutes ont désormais une limite inférieure révisée de 2 600 Rs, soit une augmentation de 13% par rapport à la limite inférieure précédente de 2 300 Rs. De plus, les vols d’une durée comprise entre 40 et 60 minutes verront une limite inférieure augmentée de Rs 3 300 contre Rs 2 900 auparavant.

De même, les vols d’une durée de 60 à 90 minutes auront désormais une limite inférieure révisée de Rs 4.000, ceux opérant entre 90-120 minutes une limite inférieure de Rs 4.700, pour les vols d’une durée de 120 à 150 minutes Rs 6.100, pour ceux entre 150 et 180 minutes Rs 7 400 et pour les vols d’une durée de 180 à 210 minutes, la limite inférieure révisée s’élève à Rs 8 700.

Les changements ont été apportés par le ministère, la pandémie provoquant des turbulences dans le secteur de l’aviation intérieure depuis mars de l’année dernière. En conséquence, une fois que le verrouillage à l’échelle nationale s’est assoupli par phases l’année dernière et que les vols intérieurs ont été autorisés à opérer en mai, le ministère a procédé à des évaluations mensuelles de la situation du trafic de passagers afin que la future ligne de conduite puisse être décidée en conséquence. Selon le rapport, alors que le 28 février a vu environ 3,13 passagers intérieurs lakh voyager à travers le pays, le 25 mai, ce nombre avait considérablement chuté à 39000.

