Vous prévoyez d’acheter des AirTags? Il en va de même pour 61% des clients Apple

Une enquête menée auprès de plus de 3000 propriétaires de produits Apple a révélé que 61% d’entre eux prévoyaient d’acheter des AirTags, et la majorité d’entre eux avaient l’intention d’acheter des multi-packs. L’enquête a également révélé (de manière quelque peu inquiétante) ce qu’ils ont l’intention de suivre.

Des choix de couleurs ont également été découverts pour ceux qui envisagent d’acheter le nouvel iMac…

La société de gadgets SellCell a mené l’enquête, qui a révélé l’énorme popularité d’AirTag.

Plus de six utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur 10 (61%) ont l’intention d’acheter le nouvel AirTag, tandis que 39% ne sont pas intéressés. 54% pensent que ce qu’Apple facture pour les AirTags est une bonne affaire, 32% pensent que c’est raisonnable, 14% pensent que c’est cher et devrait être moins cher. On a demandé aux répondants ce qu’ils préféraient dans les AirTags, et voici les réponses – par ordre du nombre de votes reçus: «fiable car il exploite le robuste réseau Find My d’Apple» (42%), «excellent rapport qualité-prix» (19% ), «fonctionnalités de confidentialité fortes» (15%), «utilise des piles remplaçables qui durent environ un an» (10%), «contient de nombreux accessoires» (6%), «personnalisation avec texte gravé, émoticônes, chiffres» (5.3 %), «Meilleure conception globale que ses concurrents» (2,7%) […] 57% de ceux qui achèteraient des AirTags obtiendraient le pack de quatre packs à 99 $, tandis que 43% les achèteraient individuellement pour 29 $.

Il y avait, cependant, des grognements sur le coût des accessoires, avec les deux tiers pensant que les détenteurs devraient être inclus.

On a également demandé aux répondants ce qu’ils suivraient avec leurs AirTags. Fait inquiétant, «partenaire» a fait la liste.

Clés – 42,4% Animaux – 34,8% Bagages – 30,6% Vélo – 25,8% Sac à main / Portefeuille – 23,3% Étui Airpods – 19% Enfants – 15% Voiture – 10,2% Drones – 7,6% Partenaire – 6,9% Télécommande TV – 4% Sacoche pour ordinateur portable / Sac à dos – 3%

On a demandé à ceux qui envisageaient d’acheter le nouvel iMac leurs préférences de couleur, et le bleu s’est avéré plus populaire que l’argent.

Bleu – 33,4% Argent – 30,1% Vert – 13,4% Violet – 8,9% Jaune – 6,8% Rose – 4,1% Orange – 3,3%

Les clients ont également été invités à se tourner vers l’iPhone 13 et à indiquer les fonctionnalités qu’ils espéraient voir. Le retour de Touch ID était en tête de liste.

Retour du Touch ID – Affichage du taux de rafraîchissement 21% plus élevé (120 Hz) – 17% Conception plus petite avec encoche / sans encoche – 15% Retour du chargeur intégré – 12% Batterie plus grande – 11% Meilleures fonctionnalités de l’appareil photo – Processeur 8,2% plus rapide – 6,8% Téléphone compact – 5% Meilleure étanchéité – 2,2%

Photo de Jonas Elia sur Unsplash

