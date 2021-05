Vous prévoyez de réclamer une assurance Covid? Voici comment vous pouvez le faire

Vous pouvez opter pour le remboursement si vous pouvez payer les factures d’hôpital à l’avance. Les personnes qui suivent un traitement dans des hôpitaux hors réseau pour des infections à coronavirus doivent contacter l’assureur dans les 48 heures suivant l’hospitalisation.

La deuxième vague de Covid-19 a gravement touché le pays. Le besoin d’une assurance Covid augmente à mesure que l’infection se propage rapidement parmi la population rurale. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes bénéficient de l’assurance Covid, l’accent est mis sur le règlement des sinistres sans tracas.

L’hospitalisation due à une infection à coronavirus peut gravement mettre vos finances à rude épreuve. Le régime d’assurance contre les coronavirus peut vous faire économiser beaucoup d’argent, évitant d’avoir à puiser dans des fonds d’urgence. De plus, l’infection à coronavirus peut affecter de nombreux membres de la famille, ce qui nécessite la couverture de toute la famille avec l’assurance Covid.

Le régime d’assurance maladie ordinaire couvre les frais d’hospitalisation dus au Covid-19 jusqu’à concurrence de la somme assurée. Cependant, vous devez vérifier si les soins à domicile sont couverts par le régime régulier d’assurance maladie. Vous pouvez bénéficier d’un traitement sans numéraire dans les hôpitaux du réseau répertoriés par l’assureur. Sinon, vous devrez payer les factures d’hôpital à l’avance, puis réclamer des remboursements. Les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie peuvent opter pour des plans d’assurance spécifiques à Covid qui couvrent les coûts de traitement de Covid-19.

Comment bénéficier d’une hospitalisation sans numéraire via l’assurance Covid?

Il serait utile que vous informiez l’assureur de l’hospitalisation due à l’infection à coronavirus dans les 24 heures. Présentez votre carte de santé au service d’assistance de l’hôpital du réseau pour la vérification de vos coordonnées.

Remplissez et signez le formulaire de pré-autorisation soumis au TPA (TPA) de l’assureur. Après vérification de la demande de pré-autorisation, le TPA envoie une lettre d’approbation à l’hôpital du réseau qui règle directement vos factures médicales.

Comment réclamer le remboursement des frais médicaux pour un traitement Covid?



Après le traitement Covid-19, vous devez collecter vos factures d’hôpital et les factures auprès de l’hôpital, ainsi que le dossier de sortie, qui contient les détails de votre traitement, le récapitulatif de sortie et l’ordonnance du médecin.Vous devez soumettre le formulaire de demande de remboursement dûment rempli et la copie originale de vos documents médicaux avec un chèque annulé à l’assureur. Il permet de télécharger vos documents en ligne sur le site Web de l’assureur pour éviter de voyager pendant la pandémie. L’assureur vérifie les documents et, sur approbation, vous recevez le montant de la réclamation.

De nombreux patients Covid-19 optent pour un traitement à domicile plutôt qu’à l’hôpital. Vous disposez de plusieurs plans spécifiques à Covid couvrant le coût du traitement à domicile. Cependant, vous devez contacter l’assureur au plus tôt, idéalement dès que vous êtes diagnostiqué avec l’infection à coronavirus, pour un règlement de sinistre sans tracas. Voici comment vous pouvez réclamer les frais de traitement de l’infection à coronavirus en isolement à domicile.

Vous avez besoin d’un rapport de test positif Covid-19 (test RTPCR uniquement) portant l’ID SRF (Specimen Referral Form) du laboratoire de test approuvé par l’ICMR. De plus, l’ordonnance du médecin est vitale pour le traitement à domicile, vous pouvez vérifier toutes les inclusions et exclusions de la police avant de soumettre la réclamation.Vous pouvez faire une demande de remboursement en soumettant les factures indiquant les frais de consultation du médecin, les coûts des tests diagnostiques et la location de équipement médical tel que des bouteilles d’oxygène sous surveillance médicale active. Cependant, l’assureur ne remboursera pas les frais de bouteille d’oxygène, mais uniquement les frais de consommation d’oxygène et de remplissage. L’assureur maladie ne prend en charge le traitement à domicile que pour les cas bénins de coronavirus. De plus, les dépenses alimentaires et les frais de traitement non prouvés ne sont pas couverts par la police.

De nombreux régimes d’assurance maladie réguliers comportent une clause sur «l’hospitalisation à domicile». Le but de cette clause est d’offrir un traitement médical sophistiqué à domicile si le patient ne trouve pas de lit d’hôpital. La configuration de soins intensifs à domicile qui comprend les visites chez le médecin et les frais de soins infirmiers peut être couverte par le régime d’assurance maladie jusqu’à concurrence de la somme assurée.

Vous devez avoir les documents obligatoires en place lors de la demande de soins à domicile dans le cadre de l’assurance maladie régulière. De plus, les assureurs ne peuvent approuver que les entreprises inscrites à la TPS qui fournissent des factures détaillées pour le traitement à domicile. Vous devez vérifier la clause de sous-limites de la police où certains assureurs ne couvrent les soins à domicile que jusqu’à trois jours ou couvrent les frais jusqu’à un pourcentage fixe de la somme assurée.

Vous devez porter une attention particulière aux inclusions et exclusions du régime d’assurance maladie pour un règlement de sinistre sans tracas. Gardez toutes les factures originales à portée de main, car les assureurs ne remboursent les dépenses que sur ces factures. De plus, le traitement à domicile pour Covid-19 ne peut être couvert que dans le cadre du processus de remboursement où vous payez les factures d’hôpital à l’avance, et l’assureur rembourse les frais d’hospitalisation après la soumission des factures.

par, Archit Gupta, fondateur et PDG – ClearTax

