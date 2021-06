Vous prévoyez de voyager bientôt? De l’IATO à RateGain, des perspectives optimistes pour les voyages intérieurs

En 2019, environ 10,93 millions de touristes ont visité l’Inde, leur séjour quotidien moyen pour un touriste étranger est de 21 jours et les dépenses quotidiennes moyennes sont fixées à 34 $. Image : Rajasthan Tourisme/ Twitter

Vous prévoyez de voyager bientôt mais vous ne savez pas si vous voulez sortir ou non ? Les annonces majeures liées aux voyages et au tourisme du ministre des Finances Nirmala Sitharaman lundi ont applaudi l’industrie indienne du voyage et ont apporté une lueur d’espoir qu’il peut être sûr de voyager, en gardant toutes les directives de sécurité au premier plan de tous les plans de voyage.

Plus de confiance, plus d’emplois dans l’industrie du voyage ?

Une question clé demeure : les annonces récentes augmenteront-elles la confiance dans le segment des voyages ? Nous avons contacté quelques parties prenantes pour plus de clarté sur l’impact des annonces de FM Nirmala Sitharaman sur le segment des voyages et du tourisme.

L’IATO propose un visa gratuit pour tous les touristes

Saluant les annonces de FM Nirmala Sitharaman, l’IATO a qualifié l’octroi de visa gratuit d'”excellente décision politique” qui devrait être étendue à tous les touristes jusqu’au 31 mars 2023 et non limitée à 5 touristes lakh seulement.

Selon Rajiv Mehra, président de l’IATO, « Nous sommes reconnaissants que le gouvernement ait reconnu notre détresse et ait fait des annonces clés avec soulagement pour le secteur du tourisme. Nous espérons que le visa e-Tourist ouvrira bientôt et appelons l’honorable Premier ministre à ce que les visas d’une durée de 30 jours soient gratuits pour tous ceux qui demandent le visa jusqu’au 31 mars 2023.

Remerciant le gouvernement pour l’annonce relative au prêt personnel pour les voyagistes et les guides, Rajiv Mehra a proposé une subvention financière unique à tous les voyagistes reconnus, qui pourrait représenter environ 50 pour cent des salaires versés par ces derniers en 2019- 20 et environ Rs 2,5 lakh à chaque guide touristique reconnu par le ministère du Tourisme ou le gouvernement de l’État.

« Nous sommes sous oxygène en ce moment. La subvention nous empêcherait d’être mis sous ventilateur », ajoute Mehra.

Kickstart indispensable pour le segment entrant

Sourav Mukherjee, responsable de l’Inde et du Moyen-Orient, RateGain observe : « Donner 5 lakh de VISA gratuit (d’une valeur d’environ 100 cr) donnera le coup d’envoi indispensable au segment entrant, principalement pour les touristes. Cette étape sera la clé pour s’assurer que les touristes internationaux sont suffisamment inspirés et se sentent en sécurité pour visiter l’Inde. Bien sûr, cela dépendra également de la troisième vague de Delta plus dont on parle beaucoup et de la façon dont le gouvernement s’efforce de contenir sa propagation. Mais il s’agit d’un mouvement bien nécessaire pour l’industrie et les destinations de loisirs. Nous devons encore attendre que le processus démarre. Ce ne sera pas un coup de pouce en tant que tel, mais agira comme un coup d’envoi. »

Pendant ce temps, le colonel Manbeer Choudhary, président et directeur général de Jewels Group of Hotels, se réjouit des récentes annonces.

Selon lui, « Sans ces initiatives, l’industrie aurait mis plus de temps à rebondir. Ces initiatives ont démontré la réflexion et l’approche inclusive du gouvernement. Ceux-ci sont non seulement encourageants et progressifs pour attirer les voyageurs du monde entier, mais également rassurants et favorables aux marques du tourisme et de l’hôtellerie, tout en encourageant les personnes qui travaillent dans l’industrie.

Auparavant, le gouvernement du Karnataka avait annoncé une réduction de 50 % de la taxe foncière pour les complexes hôteliers, les hôtels et les restaurants.

Saluant l’annonce du gouvernement de l’État, Vineet Verma, directeur exécutif et PDG de Brigade Hospitality, l’a qualifiée de « soulagement » pour le « secteur de l’hôtellerie en grande souffrance ».

« Nous apprécions la décision antérieure du gouvernement d’accorder le statut d’industrie à tous les hôtels classés du Karnataka et nous attendons maintenant le déploiement effectif de la politique qui apportera de l’aide à notre secteur », ajoute Vineet Verma.

Qu’en est-il des infrastructures médicales ?

Notamment, du point de vue de la santé, de nombreuses annonces faites par FM Nirmala Sitharaman sont appréciées.

Vivek Tiwari, fondateur et PDG de Medikabazaar, a déclaré : « C’est une étape au bon moment de la part du ministre des Finances avec un programme de garantie de prêt de Rs50,000 cr pour développer l’infrastructure médicale dans les petites villes et villages. Cela améliorera également l’accès aux meilleurs soins de santé qui ne seraient autrement disponibles que dans les métros. L’accent particulier mis sur les patients pédiatriques aidera à préparer notre infrastructure de santé à toute troisième vague qui devrait avoir un impact plus important sur la population plus jeune de l’Inde. Dans l’ensemble, ce sont des mesures louables qui ont été prises par le gouvernement.

Toutes les parties prenantes du voyage ne considèrent pas les annonces récentes comme un coup de pouce pour l’industrie du voyage.

Sourav Mukherjee, responsable de l’Inde et du Moyen-Orient, RateGain informe : « Nous aurions pu dire qu’il s’agissait d’un coup de pouce uniquement lorsque le secteur entrant aurait déjà connu un certain mouvement. Mais si le gouvernement pouvait aussi créer de la confiance parmi les touristes, cela aurait immédiatement un effet positif sur le segment des loisirs. Il y aura une augmentation des emplois, une demande accrue pour tous les modes de transport ; le secteur de l’alimentation et de la restauration verra des clients fidèles revenir, les services touristiques auxiliaires recevront une nouvelle lueur d’espoir et il y aura une réaction en chaîne de buzz accru autour du secteur. Le fonds de roulement et les prêts personnels pour les acteurs du tourisme de voyage et les guides touristiques enregistrés contribueront également à fournir des liquidités indispensables pour développer leur entreprise ou leurs startups.

En 2019, environ 10,93 millions de touristes ont visité l’Inde, leur séjour quotidien moyen pour un touriste étranger est de 21 jours et les dépenses quotidiennes moyennes sont fixées à 34 $. Les annonces récentes devraient stimuler davantage l’industrie du voyage et du tourisme, durement touchée.

Le colonel Manbeer Choudhary le résume le mieux lorsqu’il ajoute : « Le combat a été dur et long. Il est temps que nous nous préparions à un avenir meilleur.

