Vous prévoyez de voyager ? Gardez ces choses à l’esprit pour un séjour à l’hôtel en toute sécurité

Voyager pendant une pandémie n’est peut-être pas la meilleure décision que vous puissiez prendre en ce moment. Et nous ne vous en suggérons même pas un. La pandémie est tout sauf terminée, donc des précautions de sécurité maximales doivent être prises par toute personne qui envisage de voyager. Les villes ont commencé à s’ouvrir progressivement – mais avec des précautions en raison des pertes quotidiennes (business et moyens de subsistance) dues à la pandémie. Alors que l’industrie hôtelière fait de son mieux pour offrir une sécurité maximale, les risques de contracter le virus restent toujours à leur maximum. Il est donc impératif que les voyageurs gardent à l’esprit la nouvelle normalité et prennent des précautions supplémentaires, le cas échéant, pour minimiser le risque d’attraper une infection lors d’un voyage. Une agence de voyage en ligne a proposé quelques suggestions aux voyageurs à garder à l’esprit avant de réserver ou pendant leur séjour à l’hôtel. Vérifiez en détail.

Choses à garder à l’esprit avant l’enregistrement

Avant de réserver une chambre, il est important que vous connaissiez les directives et les protocoles de sécurité que l’hôtel suit. Vérifiez si les directives/protocoles de sécurité de l’hôtel (désinfection, propreté) sont conformes aux directives du gouvernement ou non. Vérifier si l’hôtel accepte les paiements sans numéraire et fournit d’autres services sans contact doit également être la priorité absolue afin de garantir les mesures de sécurité prises par l’hôtel. Vous pouvez également vérifier le taux d’occupation de l’hôtel car moins de clients signifieraient moins de chances d’attraper COVID.

Désinfectez, désinfectez, désinfectez !

Il ne fait aucun doute que les hôtels désinfectent et nettoient efficacement les chambres entre les clients, ce ne serait toujours pas une mauvaise idée de faire vous-même une séance de nettoyage rapide, en particulier sur les points de contact élevés tels que les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes de télévision et autres surfaces. Utilisez des lingettes désinfectantes ou emportez un spray de voyage pour assurer une sécurité maximale. En ce qui concerne l’entretien ménager, il serait préférable d’éviter les besoins d’entretien ménager excessifs, surtout en ce moment.

Utilisez les escaliers !

Essayez d’utiliser les escaliers et non les ascenseurs car de nombreuses personnes l’utilisent dans l’hôtel pour assurer une sécurité maximale. Un tel espace compact pourrait augmenter vos chances d’attraper une infection (COVID). Alors si votre état de santé le permet, allez-y avec les escaliers.

De plus, ce ne serait pas une mauvaise idée d’opter pour des chambres au rez-de-chaussée pour minimiser le contact avec les ascenseurs. Il est également conseillé de ne pas utiliser les installations hôtelières partagées (spa, salle de sport et autres) car les risques de propagation du virus sont très élevés dans ces activités. Mieux vaudrait faire une promenade ou demander une chambre spacieuse où vous pourrez faire de l’exercice. De cette façon, vous ne manquerez pas une séance d’entraînement et serez également en sécurité.

Gardez les fenêtres ouvertes

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) suggère que les fenêtres doivent rester ouvertes pour permettre l’air frais et qu’une ventilation adéquate doit être assurée car le risque de transmission par voie aérienne est relativement plus élevé dans les espaces intérieurs avec des espaces bondés. Les clients doivent rechercher des hôtels qui leur permettent d’ouvrir les fenêtres ou vérifier s’ils disposent d’un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) dans leurs chambres. On peut également utiliser un ventilateur de table car il apporte plus d’air extérieur et s’avère efficace s’il est utilisé près d’une fenêtre.

Éviter les buffets de nourriture/les lieux publics

Éviter les buffets de nourriture pendant le voyage pourrait être la décision la plus difficile à prendre ; après tout, qui veut rater des repas dans de grands hôtels ? Mais compte tenu de la situation actuelle, il est conseillé d’éviter les buffets de nourriture dans les restaurants internes. Le risque de contact physique avec d’autres convives est très élevé lors des buffets. Donc, une meilleure façon est de commander de la nourriture directement dans votre chambre pour assurer la sécurité et éviter le risque de contracter des virus.

