Vous prévoyez demander un CTI ? Voici comment vous pouvez le faire

En termes simples, l’ITC est la taxe qui est réduite tout en payant la taxe de sortie sur les ventes.

L’effet en cascade qui persistait sous l’accise, la TVA et la taxe sur les services peut être supprimé dans la taxe sur les produits et services (TPS) en permettant une chaîne ininterrompue et transparente de crédit de taxe sur les intrants (ITC). Le CTI est la TPS payée par l’acheteur lors de l’achat de biens ou de services, et il est réduit de la responsabilité payable sur les fournitures à l’extérieur. En termes simples, l’ITC est la taxe qui est réduite lors du paiement de la taxe en aval sur les ventes.

Étapes pour demander un CTI

Tout d’abord, l’acquéreur doit être inscrit à la TPS pour demander le CTI et doit remplir TOUTES les conditions mentionnées ci-dessous : L’acquéreur possède la facture fiscaleLes biens ou services ont été reçusLe fournisseur a produit les déclarationsLe fournisseur a payé la taxe facturée au gouvernementLorsque les marchandises sont reçues en acomptes provisionnels, le CTI ne doit être demandé que lorsque le dernier lot est reçu Le CTI ne sera pas autorisé si l’amortissement a été demandé sur la composante fiscale d’un bien d’équipement

Documents requis pour demander le CTI

En ce qui concerne les documents requis pour demander le CTI, le contribuable enregistré doit posséder au moins un document de la liste ci-dessous : Facture émise par un fournisseur de biens ou de services ou les deux Facture émise par le bénéficiaire avec une preuve de paiement de la taxe Une note de débit émise par un fournisseurContrat d’entrée ou document similaire en cas d’importation Facture réviséeDocument émis par Input Service Distributor (ISD)

Le processus de demande de CTI est crucial pour la production d’une déclaration de TPS. Le flux des CTI commence du côté du fournisseur auprès duquel les biens ou services sont achetés. Chaque fois que le fournisseur télécharge des factures dans son GSTR-1, cela sera reflété dans les GSTR-2A et GSTR-2B du destinataire.

Il est à noter que le CTI ne peut être demandé qu’à des fins commerciales et n’est disponible pour aucun produit ou service utilisé exclusivement pour des fournitures exonérées, un usage personnel ou des fournitures pour lesquelles le CTI n’est pas disponible.

Au cours des premières années de la TPS, les fournisseurs n’ont pas correctement téléchargé les factures dans GSTR-1, et peu de contribuables n’ont pas du tout produit la déclaration GSTR-1. Par conséquent, le destinataire n’a pas pu obtenir le CTI dans son GSTR-2A, et les factures manquantes dans GSTR-2A sont appelées factures manquantes. Cependant, les destinataires ont réclamé des CTI sur les factures manquantes sans tenir compte du GSTR-2A et de la loi sur la TPS. Profitant de la situation, peu de contribuables ont également demandé le CTI inadmissible.

Qu’est-ce qu’un CTI provisoire ?

Pour inciter les fournisseurs à télécharger des factures, à déposer GSTR-1 et à limiter les réclamations d’ITC inéligibles, le gouvernement a introduit le concept d’ITC provisoire via la règle 36(4) de la CGST. L’ITC provisoire fait référence à l’ITC, qui peut être réclamé même si l’ITC n’est pas disponible dans GSTR-2A.

Initialement, l’ITC provisoire est limité à 20 % de l’ITC éligible disponible dans GSTR-2A. Plus tard, l’ITC provisoire a été réduit à 10 %, et récemment le gouvernement a limité l’ITC provisoire à 5 % seulement. Par conséquent, conformément à la règle 36(4) de la CGST, un contribuable déclarant GSTR-3B ne peut demander un CTI provisoire qu’à concurrence de 5 % du crédit admissible disponible dans GSTR-2B (auparavant, GSTR-2A était pris en compte).

En termes simples, le total des CTI pouvant être réclamés dans le GSTR-3B est de 105 % du CTI admissible figurant dans le GSTR-2B d’une période donnée. Ainsi, un contribuable doit recouper le CTI dans GSTR-2A avant de procéder à la production de GSTR-3B. Par conséquent, il convient de concilier en permanence leur ITC à l’aide de GSTR-2A et d’effectuer un suivi auprès de leurs fournisseurs pour télécharger les factures manquantes, le cas échéant.

Qu’est-ce que la règle 86B ?

Récemment, le gouvernement a introduit la règle 86B qui limite l’utilisation des CII disponibles dans le grand livre électronique des crédits pour acquitter l’obligation de taxe en aval. La règle 86B a un impact prépondérant sur toutes les autres règles de la CGST. Cette règle s’applique aux personnes enregistrées avec une valeur imposable de la fourniture (autre que la fourniture exonérée et la fourniture détaxée) au cours d’un mois qui est supérieure à Rs.50 lakh. La limite doit être vérifiée tous les mois avant de déposer GSTR-3B.

La Règle 86B stipule que plus de 99% de l’obligation de taxe en aval ne peuvent pas être acquittés en utilisant le crédit de taxe en amont. Cependant, le ministère a accordé quelques exceptions à cette règle, notamment en payant plus de Rs.1 lakh d’impôt sur le revenu ou à une personne qui a obtenu un remboursement de plus de Rs.1 lakh, un ministère, une entreprise du secteur public, une autorité locale ou une autorité statutaire. etc.

Le CBIC a précisé que 1% doit être calculé sur l’impôt à payer mais pas sur le chiffre d’affaires du mois concerné. Par conséquent, une personne devrait s’acquitter de l’impôt en espèces de 1% s’il ne tombe pas dans la catégorie des exceptions et effectuer cette tâche pour chaque GSTIN serait fastidieux.

En ce qui concerne la déclaration du CII, tous les contribuables ordinaires doivent déclarer le montant du CII dans leur GSTR-3B. Le tableau 4 du GSTR-3B exige le chiffre récapitulatif des CII éligibles, des CII inéligibles et des CII inversés au cours de la période d’imposition.

Par conséquent, tout en demandant un CTI dans GSTR-3B, il faut posséder les documents requis et considérer GSTR-2B, les règles provisoires de l’ITC, la règle 86B.

par, Archit Gupta, fondateur et PDG – ClearTax

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.