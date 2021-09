Vous prévoyez d’embarquer sur le Char Dham Yatra ? Consultez le protocole Covid-19 de l’Uttarakhand

in

Le conseil d’administration de Char Dham Devasthanam émettra des laissez-passer électroniques pour les temples via son site Web. (Déposer)

La Haute Cour d’Uttarakhand a levé l’interdiction du Char Dham Yatra et a autorisé le gouvernement de l’État à mener le pèlerinage annuel en suivant des protocoles stricts de Covid-19. Un banc de division du juge en chef RS Chauhan et du juge Alok Kumar Verma a déclaré tout en supprimant l’interdiction que le pèlerinage aurait certaines restrictions.

Directives Covid-19

Le gouvernement de l’Uttarakhand a rendu obligatoire pour les fidèles qui s’embarquent dans le yatra, qui commence aujourd’hui, soit d’avoir un certificat pour les deux doses de vaccin, soit un rapport de test négatif pour obtenir des laissez-passer électroniques.

Les pèlerins du Maharashtra, du Kerala et de l’Andhra Pradesh – les trois États avec une charge de travail active élevée de Covid-19 – devraient fournir un rapport de test Covid-19 négatif même s’ils sont complètement vaccinés.

Toutes les parties prenantes et les pèlerins doivent se comporter d’une manière appropriée à Covid, a déclaré la procédure opérationnelle standard de l’Uttarakhand. Les pèlerins de l’extérieur de l’État devraient également s’inscrire sur le portail de la ville intelligente de Dehradun.

SOP de la Haute Cour

La Haute Cour a plafonné le nombre de fidèles visitant les sanctuaires chaque jour à 1 000 pour Badrinath, 800 pour Kedarnath, 400 pour Yamunotri et 600 pour Gangotri.

Il a également rendu obligatoire un rapport Covid-19 négatif pour tous les fidèles qui se lancent dans la yatra. Les pèlerins devaient également fournir leurs certificats de vaccination pour se rendre aux temples.

Les bains sacrés et les bains dans l’une des sources entourant les temples ont également été interdits. La Haute Cour a également ordonné au gouvernement de l’État de déployer du personnel de police conformément aux exigences dans les districts de Rudraprayag, Uttarkashi et Chamoli.

L’affaire devant l’Uttarakhand HC

Le cabinet de l’Uttarakhand prévoyait de conduire Char Dham Yatra par phases pour les pèlerins hors de l’État en fonction de la situation de Covid-19.

Cependant, le 28 juin, la Haute Cour a suspendu la yatra, tout en instruisant une pléthore de litiges d’intérêt public sur la recrudescence des cas de Covid-19 et l’insuffisance des infrastructures de santé.

Le gouvernement de l’Uttarakhand a saisi la Cour suprême et a déposé une demande d’autorisation spéciale contre la suspension. Cependant, l’affaire n’a pas été entendue. Le gouvernement de l’État a récemment demandé au tribunal de grande instance d’annuler l’interdiction. Cependant, il a refusé d’entendre le plaidoyer car l’affaire était pendante devant le tribunal suprême. Le verdict de la Haute Cour est intervenu après que le gouvernement de l’État a retiré la demande de congé spécial.

Arguments de l’État

L’avocat général SN Babulkar et CS Rawat, avocat permanent en chef, ont demandé la levée de l’interdiction pour restaurer les moyens de subsistance de la population locale.

Babulkar a déclaré que le yatra fournissait des emplois aux gens et que de nombreuses familles subiraient des pertes financières s’il n’y avait pas de pèlerinage pendant la saison. Il a plaidé que la préoccupation initiale du tribunal lors de l’imposition de l’interdiction avait été prise en compte. Il a également déclaré qu’il y avait eu une amélioration significative des services de santé de l’État.

Le gouvernement a également assuré qu’il encadrerait des directives strictes de Covid-19 et assurerait le respect pendant la yatra.

