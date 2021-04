Vous prévoyez d’investir dans des actions étrangères? Découvrez ses implications fiscales

Les actions étrangères sont traitées au pair avec les actions non cotées en Inde aux fins de la fiscalité.

De nombreux investisseurs investissent dans des actions étrangères depuis quelques années. Cependant, le plus souvent, ils sont confrontés à des complications fiscales.

Suresh Surana, fondateur de RSM India, déclare: «Investir dans des actions étrangères est l’un des meilleurs moyens de diversifier un portefeuille. Cependant, lorsqu’il investit dans des actions étrangères, un investisseur doit également se méfier des traitements fiscaux. »

Traitement fiscal des gains en capital

Tout d’abord, il est pertinent de noter que les actions étrangères sont traitées au pair avec les actions non cotées en Inde aux fins de l’imposition. Ainsi, si ces actions étrangères sont détenues pendant plus de 24 mois, les gains découlant de leur vente seraient classés comme étant à long terme, sinon à court terme.

Surana dit: «Les plus-values ​​à long terme sur les actions étrangères seraient soumises à un impôt de 20 pour cent avec l’avantage de l’indexation, tandis que les plus-values ​​à court terme seraient imposées conformément aux taux de la tranche, applicables à la personne résidente en Inde.”

Les taux d’imposition mentionnés dans le tableau ci-dessus seront majorés du taux de surtaxe applicable à l’investisseur ainsi que de la taxe sur la santé et l’éducation de 4 pour cent.

Traitement fiscal des dividendes

Les dividendes provenant des actions étrangères sont soumis à l’impôt entre les mains de l’investisseur indien en tant que «revenu provenant d’autres sources selon les taux de la tranche applicables.

Comment demander le crédit pour impôt étranger?

Surana dit: «Il est possible que l’investisseur indien soit assujetti à l’impôt dans le pays d’origine, c’est-à-dire le pays étranger sur la base de la règle de la source et l’investisseur serait redevable de l’impôt en Inde sur la base de la règle de résidence, ce qui peut conduire à doubler Imposition.” Il ajoute en outre: «Dans de tels cas de double imposition, l’investisseur peut recourir à l’obtention d’un allégement ou d’un crédit d’impôt pour les impôts qu’il a payés dans le pays étranger conformément à l’Accord de double imposition (DTAA) entre un tel pays étranger et l’Inde. “

En l’absence de tout DTAA entre l’Inde et le pays étranger où l’investisseur est assujetti à l’impôt, les investisseurs peuvent obtenir un allégement unilatéral des impôts payés dans le pays étranger, conformément à l’article 91 de la loi sur les technologies de l’information.

Afin de demander le crédit pour impôt étranger, les investisseurs doivent obligatoirement fournir le formulaire no 67 (formulaire spécifique pour demander le crédit pour impôt étranger) tel que prescrit par les Règles de l’impôt sur le revenu au plus tard au moment de la production de la déclaration de revenu.

Quelles sont les informations que vous devez faire dans ITR?

Dans le cas où un investisseur est résident et résident ordinaire en Inde et détient en tant que bénéficiaire effectif ou autrement, tout actif, y compris tout intérêt financier dans une entité, située en dehors de l’Inde, a le pouvoir de signature sur tout compte situé en dehors de l’Inde, est un bénéficiaire de tout actif, y compris tout intérêt financier dans une entité, situé en dehors de l’Inde, etc. serait tenu de fournir les détails de ces actifs étrangers dans l’annexe FA de la déclaration de revenus applicable au moment du dépôt de la déclaration de revenus en Inde.

Surana ajoute: «Il est à noter que les personnes qui ont leur statut fiscal de non-résidents (NR) et de résidents mais non habituellement résidents (RNOR) ne sont pas tenues de fournir des détails sur les actifs étrangers dans l’annexe FA.»

De plus, les détails de la transaction du gain en capital et du dividende devraient être fournis par l’investisseur respectivement à l’annexe CG et à l’annexe OS au moment du dépôt de la déclaration de revenus.

