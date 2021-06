Vous recevrez bientôt un chèque de relance supplémentaire de 600 $ si vous vivez dans cet État

in

La pandémie de coronavirus n’est pas encore terminée, pas de loin. Les cas de la variante Delta, beaucoup plus transmissible, se multiplient aux États-Unis. Les industries en difficulté dans plusieurs secteurs sont toujours aux prises avec le choc économique de la pandémie. Et un nouveau contrôle de relance est toujours considéré dans certains coins comme un outil puissant pour aider les gens à se remettre sur pied au milieu de la pandémie. C’est pourquoi au moins un État est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ce sens.

L’État est la Californie, et ce qui est nouveau, c’est le chèque de relance de 600 $ qui sera bientôt offert aux résidents gagnant moins de 75 000 $. Cela survient alors que le gouvernement fédéral, lui-même, est sur le point de lancer une toute nouvelle vague de contrôles. Dans un peu plus de deux semaines, une vague de chèques de 6 mois de l’Oncle Sam (jusqu’à 300 $ chacun) devrait commencer. Mais plus à ce sujet dans un instant.

Un nouveau chèque de relance en Californie

Dans le Golden State, les législateurs ont adopté lundi soir un budget de 262,6 milliards de dollars. Il comprend 8 milliards de dollars de chèques de relance pour des millions de Californiens, liés à leur niveau de revenu. Le gouverneur Gavin Newsom avait proposé ces chèques de relance de 600 $ en mai. Il est également important de noter qu’il s’agit d’un deuxième tour de chèques de 600 $. Les familles avec enfants à charge pourraient également recevoir 500 $ de plus, en plus de cela.

“Aucun État, y compris cet État, n’a jamais remis plus de dollars directement dans les poches des contribuables”, a déclaré Newsom aux journalistes après avoir dévoilé son budget.

Mieux encore : comme indiqué ci-dessus, ce sera également un bon complément à la nouvelle série de paiements de relance du gouvernement fédéral. Ce qui n’est qu’à quelques jours du départ.

Et nous autres ?

De nouveaux chèques découlant d’une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants commencent le 15 juillet. L’IRS distribue ces chèques d’ici décembre, le 15 de chaque mois. Sauf en août, car le 15 tombe un dimanche de ce mois (obligeant l’administration fiscale à reporter le paiement au 13 août). Et quelque chose de l’ordre de 36 millions de familles américaines sont éligibles pour recevoir ces chèques, qui totaliseront jusqu’à 3 600 $ pour chaque enfant éligible.

Cependant, ne vous inquiétez pas pour enquêter sur votre propre éligibilité. L’IRS dit qu’il envoie deux séries de lettres aux destinataires éligibles. La première lettre dira aux familles qu’elles sont éligibles pour ces chèques, tandis que la deuxième lettre détaille précisément ce qui s’en vient.

Autres faits importants à connaître sur ces nouveaux paiements :

La loi de relance de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signée en mars permet un crédit d’impôt fédéral pour enfants étendu pouvant aller jusqu’à 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans. Le montant peut atteindre 3 000 $ pour les enfants âgés de six à 17 ans. Et ces paiements sont disponibles pour les familles qui gagnent jusqu’à 75 000 $ (si célibataire); 112 500 $ pour les chefs de famille ; et 150 000 $ pour les couples mariés.

