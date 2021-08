Vous recevrez un nouveau chèque de relance de 600 $ le mois prochain si vous vivez dans cet État • .

Plusieurs millions de personnes recevront un nouveau paiement de relance de 600 $ le mois prochain. Avant de vous laisser emporter par votre réjouissance, cependant, il y a une grosse mise en garde à ajouter. Il s’agit d’un chèque de relance californien auquel nous faisons référence, exclusif aux résidents du Golden State, dont le budget de 100 milliards de dollars récemment approuvé rend possible.

Les avantages de l’accord sur le budget de l’État signé ces dernières semaines par le gouverneur de Californie Gavin Newsom sont les suivants. Entre autres choses, des millions de Californiens qui gagnent entre 30 000 $ et 75 000 $ par an recevront le chèque de relance de 600 $. Un paiement, notons-le, qui est une extension de l’effort de relance californien qui a déjà envoyé des chèques de relance de 600 $ aux résidents des États à faible revenu plus tôt cette année.

Meilleure offre du jour L’offre incroyable d’Amazon vous offre les prises intelligentes Alexa les plus vendues pour seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un chèque de relance californien à venir en septembre

Cela vient également, bien sûr, dans le contexte de la poursuite du déploiement des contrôles de relance au niveau fédéral. Alors que les Californiens sont sur le point d’obtenir quelques centaines de dollars supplémentaires de l’État, la même chose se présente également sous la forme de paiements de crédit d’impôt pour enfants.

Jusqu’en décembre, les familles américaines avec des enfants éligibles reçoivent un total de six chèques mensuels. Ces chèques, à toutes fins utiles, sont de nouveaux paiements de relance. Plus précisément, il s’agit de versements anticipés partiels du crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi. Dans le même temps, le déploiement du chèque de relance n ° 3 du gouvernement fédéral, généralement pour 1 400 $, se poursuit également. Le chèque de relance californien, quant à lui, va dans le sens de ce dernier – une véritable injection unique de liquidités de relance.

Une autre note importante à ajouter à propos de l’effort californien : le budget de l’État prévoit également des paiements de 500 $ pour les familles de migrants sans papiers. En plus des parents et tuteurs des enfants à charge.

Détails supplémentaires

Pendant ce temps, près de 40 millions de personnes vivent dans l’État. Et parmi ceux-ci, quelque 26 millions peuvent s’attendre à recevoir ce nouveau chèque de relance californien, selon les estimations.

Dans un tweet le mois dernier, le bureau de Newsom a salué cet effort comme “le plus grand remboursement d’impôts de l’histoire des États-Unis, qui ira directement aux Californiens et aux familles de la classe moyenne”. Parmi d’autres facettes du nouveau plan de relance de la Californie, l’État offre également désormais le plus grand programme d’aide aux locataires de tous les États des États-Unis. Il y a un total de 5,2 milliards de dollars pour aider les locataires et les propriétaires à faible revenu qui est inclus. L’aide est destinée à couvrir 100 % des loyers en souffrance, ainsi que des loyers prévisionnels pour plusieurs mois à venir.

“La Californie revient de cette pandémie parce que nous vous soutenons”, a déclaré le gouverneur dans un communiqué de presse. « C’est dans cet esprit que nous avons utilisé l’excédent historique de la Californie pour faire des investissements historiques… Nous apportons un soulagement direct aux familles en difficulté et de l’argent dans les poches des propriétaires de petites entreprises à travers l’État.

Meilleure offre du jour L’offre incroyable d’Amazon vous offre les prises intelligentes Alexa les plus vendues pour seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission